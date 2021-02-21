【大帽山行山路線】大埔走馬崗起步避人潮　連走四座山先苦後甜

撰文： 周立賢 最後更新日期： 2021-02-21 11:46

大帽山為熱門香港行山路線，大家都耳熟能詳。難得友人居然未嘗登大帽山，同行者又不想全程沿馬路行，不妨由太和的走馬崗起步，經四方山到大帽山，再沿路接上荃錦坳。新年吃多了？與朋友一起連走幾座山行大運兼減脂吧。

走馬崗、大帽山行山路線資訊：

路線：衛奕信徑第8段W094 > 走馬崗（588米） > 四方山（785米） > 大帽山（957米） > 禾塘崗（702米） > 荃錦坳 全程：約9公里 需時：約4至5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：3星（以5星為最高） 技術需求：2星（以5星為最高） 起步交通︰太和站行約1小時經半春園至W094旁，或太和坐的士約10分鐘 終點交通︰大帽山郊野公園站乘51號九巴

穿長褲，帶齊手套、水、乾糧後，坐的士於蓮澳路口轉左，沿衛奕信徑於W094下車，右轉接上石屎路。中間有分叉路，筆者行右面上落較大，景色分別不大，想節省體力及時間的可選左面。及後接上一段石屎樓梯，連接住的泥路是最難行一段。路旁雜草多，少部份路段生長得比人更高，而且初段爬升幅度較大，當天香港氣溫攝氏8至13.1度，但在這段沒有風的位置也覺得翳焗。

▼▼由大埔上走馬崗路線風景及路況▼▼

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走馬崗設三角測量站。（周立賢攝）

行山旺季行經這段路時路況明顯，仍要下載離線地圖以免誤行小路。回望後方可見八仙嶺、大刀屻一帶。慢慢走約1.5小時到達走馬崗，略作休息。到大帽山頂前需要先下降，再在樹蔭下登四方山。中途有小路往燕岩（今次行程不會到達），於是沿西南面上斜，約40分鐘來到怪石嶙峋的四方山。四方山向東可經鉛礦坳返回大埔或城門水塘，筆者就向西走，路上有不少理想位置拍照，不妨慢下腳步尋找靚位。

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經過四方亭後接上石屎路，但不代表難度易，由此到大帽山頂坡度不低，時而大風而時無風，要經常調整保暖及穿衣裝備。行到路開始放緩，代表大帽山的閘口就在前方，看到雷達站「聽黨話跟黨走」大字，即已完成上山的路程，只餘下山。

▼▼離開走馬崗，到大帽山落山▼▼

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沿「香港秋名山」的馬路下山難度不高，要留意提防踩中牛屎。經禾塘崗下山，約半小時到大帽山連姐茶水亭，有廁所及小食、飲品補給。小休一會後到大帽山郊野公園站乘51號九巴回荃灣完結行程。

走馬崗、大帽山行山路線地圖。（網上截圖）

總結經走馬崗登大帽山路線下半段難度低，上半段可考驗山友上坡的能力，走馬崗及四方山同樣有被山包圍之勢，卻有不一樣的感覺，適合多次登頂仍想尋求新鮮感的朋友。

行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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建議放入背囊的行山裝備：