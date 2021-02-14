西甲｜巴塞小將處子戰搶鏡　16歲擁400萬年薪　曼城祖記曾爭搶

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-14 15:10

西甲巴塞隆拿對艾拉維斯，美斯（Lionel Messi）攻入兩記漂亮入球、追平沙維紀錄，再顯「球王」風範。 然而今仗的另一談論焦點，卻落在一位首次在聯賽上陣的18歲球員身上。

巴塞以5：1輕取艾拉維斯是意料中事，法蘭斯高查卡奧梅開二度，美斯亦個人表演，先在禁區頂起腳中內柱彈入網窩，75分鐘一記精準遠射再建一功，教對手門將只能回頭輕嘆，加上祖尼亞費普接應基沙文橫傳門前篤入，完成一場大勝，暫在積分榜排第二位。

巴塞隆拿大勝一場，身為隊長的美斯亦有進帳。（美聯社）

今仗是美斯第505次在西甲上陣，追平名宿沙維紀錄，並列西甲上陣次數最多的巴塞隆拿球員，意味如無意外，他即將創下球會歷史，成為巴塞西甲上陣史上第一人；他同時登上西甲歷史上陣紀錄第9位，但距離挑戰紀錄保持者、擁有622場上陣紀錄的蘇比沙列達，還有相當距離。

西甲上陣紀錄前十名球員一覽：

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18歲小將首戰獻助攻 賽後卻失意

巴塞隆拿今仗對艾拉維斯，主帥朗奴高文為了周中主場對巴黎聖日耳門的歐聯作輪換，收起奧士文尼迪比利，派遣18歲小將耶伊斯（Ilaix Moriba）作西甲處子戰，這名西班牙小國腳29分鐘就交出助攻予法蘭斯高查卡奧打開紀錄，在禁區內接球後冷靜地回傳予禁區頂的隊友撞射入網。

不過，耶伊斯賽後未有顯得太興奮，全因他在57分鐘回傳失誤，遭對手前鋒路爾斯列奧查破蛋，他坦言雖為交出助攻而高興，卻無法太開心：「我只會去思考最近期發生的事，所以我記住的，就是那記失誤。」

耶伊斯（左）在西甲首次上陣就交出助攻。（twitter）

不過，能為巴塞作西甲處子戰，對他而言仍是夢想成真：「跟美斯和基沙文一起踢波，那實在太夢幻了，尤其是美斯，他是許多人的偶像、人人都知道他是世界上最佳的球員，很感謝他給我傳了那麼多球，今場發生的所有事，我都不會忘記。」

16歲引豪門爭搶 巴塞開出高薪留人

在2003年生於畿內亞的耶伊斯，擁有畿內亞和西班牙雙國籍，他在2008年效力愛斯賓奴青年軍，2010年轉投巴塞隆拿青年軍，由於在同代球員中相當出眾，經常挑戰更高年齡層賽事，至2019年他16歲、青年軍合約接近屆滿時，曼城及祖雲達斯等豪門都爭相簽下他，但巴塞最終向他開出一紙肥約——50萬歐元（約469萬港元）年薪及1億歐元買斷條款，優厚待遇在青年球員中相當罕有。如今耶伊斯已在巴塞作西甲處子戰，更在首戰就有表現，相信其收入和身價會繼續水漲船高。