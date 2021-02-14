東京奧運｜運動員禁握手卻可有性行為？　奧委會公布奇妙防疫守則

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-14 19:24

東京奧運在即，當地疫情仍然嚴峻，東京奧運組委會日前已公布了參賽手冊（Playbook），當中包括初步防疫規則，列明各國運動員禁止握手擁抱，但選手村內仍依慣例，免費派發15萬個安全套。

國際奧委會（IOC）自本月起定期進行線上會議，向各參賽國家協會、運動員、媒體及工作人員等，說明東奧防疫計畫，包括屆時各國代表團需增設「防疫協調官員」。

在多達33頁的手冊中列明各項防疫指引，規定各國運動員出發往東京72小時前檢測，抵達日本後亦需先在機場再接受病毒測試，到達選手村後再檢測1次，2次檢測都呈陰性才能獲准入住選手村，運動員在奧運期間需嚴格遵守防疫規定，嚴重違反者將被直接取消參賽資格。

從日本境內確認首名染疫人士以來已逾一年，絲毫看不到疫情平息跡象。（GettyImages）

保持社交距離禁擁抱 選手村照派安全套

雖然手冊上指所有參與奧運的人士均要保持安全社交距離，奧運期間不得握手或擁抱，盡量避免不必要的親密接觸，不過東道主也延續奧運村的「傳統」，將免費提供15萬個安全套。《法新社》就此評論：「不能握手、擊掌或擁抱，對於參加東奧的運動員來說，防疫規定帶來額外沉重壓力，性行為卻似乎不在此限 。」

IOC多達33頁的防疫手冊中，規定各國運動員嚴格遵守防疫規則。（GettyImages）

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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里奧派45萬個安全套 史上最多

「我覺得70至75%的選手都在比賽期間有過性行為。」美國游泳名將洛捷迪（Ryan Lochte）曾在倫敦奧運時說道。世界級運動員身體強壯，奧運選手村內「戰況」激烈早是公開的秘密。據外媒《The Times》統計，近年奧運免費安全套派發量升幅驚人，1992年巴塞隆拿為5萬個、2000年悉尼奧運9萬個、2004年雅典奧運12萬個、2008年北京奧運10萬個、2012年倫敦15萬個，2016年里奧更高達45萬個，是史上最多。

若按IOC預計將有約11000名運動員參加東奧，每人將平均獲發近14個安全套。

運動員需遵守安全社交距離，奧委會卻派發安全套變相不阻止運動員在賽事期間進行性行為。（GettyImages）

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：