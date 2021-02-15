【英超】曼聯僅81秒失守　般奴建功逼和西布朗　舊將勇救必入球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-15 08:22

曼聯在「赤口情人節」登場，作客積極搶分護級的西布朗，紅魔鬼必然希望收窄與曼城的距離，可惜今仗面對強隊甚有心得的西布朗，同樣失分而回，最終1：1打成平手，痛失兩分。

同市宿敵曼城早在周六（13日）深夜3球輕取熱刺，進一步擴大榜首的領先優勢，次席的曼聯今仗面對護級分子西布朗，目標必定是3分。紅魔鬼中場大將普巴早前缺陣，今仗只剩下般奴費南迪斯統領中場，前線由卡雲尼掛帥。

西布朗今仗前在聯賽僅得12分，其中3分是來自「Big 6」球隊，今季曾經先後賽和車路士﹑曼城及利物浦，而艾拿戴斯上任後，以「鐵桶陣」守和利物浦亦給予球迷不少驚喜。

面對「Big 6」，驚喜依然，西布朗開賽僅81秒，便向曼聯送上一份情人節禮物，冬季轉會窗借入的前鋒迪亞尼（Mbaye Diagne），接應干拿加歷查的傳中，力壓連迪路夫下搶點成功，頭槌一頂破網，取得個人首個英超入球，同時一盆冷水潑向曼聯身上。

曼聯要入球，都要靠般奴，這名曼聯的中場大腦，接應勞基梳爾左路傳中，左腳窩利抽射建功，44分鐘追成1：1平手，亦是般奴費南迪斯今季第14個聯賽入球。

曼聯隊長哈利馬古尼是下半場的焦點人物，當他入楔接應死球傳中時，被西布朗球員禁區內拉跌，球證普臣翻查VAR後指並非12碼。戰至下半場中後段，馬古尼面對迪亞尼的衝擊下倒地，形成單刀的險象，幸好門將迪基亞隨即出迎封位。

紅魔鬼最後一擊，梳爾傳中，馬古尼接應頭槌攻門，曾效力曼聯的森莊士東飛到盡，僅僅掂到皮球後撞柱彈出，助西布朗力保和局。

紅魔鬼在西布朗身上痛失兩分，近5場聯賽第4度失分，如今以46分續居次席，惟與曼城的距離進一步擴大至7分，並與第3位的李斯特城同分。再度在「Big 6」身上搶分的西布朗，仍然以13分排聯賽尾二位置。

曼聯主帥蘇斯克查曾多次表示，球隊今季的目標是前四，以減輕球隊的爭標壓力。蘇帥賽後直言對未能全取3分感到失望，並稱「拋甩我無咁容易」，「我們非常需要3分，可惜我們未能做到。即使曼城現階段有優勢，但今季充滿變數，我們不會如此輕易放棄，我們會盡全力追趕，而即將交手的聯賽將會是關鍵一仗。」