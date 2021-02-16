【足球熱話】伊朗聯賽神力一幕　超遠界外球由半場掟入小禁區

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-16 16:25

少林功夫加唱歌跳舞，有得諗！瀨尿蝦加牛丸，都有得諗！雜耍加界外球手榴彈戰術，又有無得諗？ 效力伊朗球會培簡的哈馬迪 ，告訴世人「無嘢無可能」，在過去周末伊朗聯賽擲出神乎其技的超遠界外球。

界外球對攻守雙方的威脅不大，頂多都是使出「手榴彈」戰術，就如早前英超西布朗對狼隊一仗中，西布朗靠「手榴彈」戰術攻入追平一球。

來自伊朗球會培簡（Paykan F.C.）的哈馬迪（Nader Mohammadi） 將界外球重新定義，事關該名23歲的球員在周末對柏斯波利斯一仗中，展示一記令人譁然的界外球。

哈馬迪在自己後半場的中線附近開界外球，這是一個終極升級版的「手榴彈」，哈馬迪在場邊加速助跑，及後使出直體前滾翻儲力，以全身的力量擲出怪力界外球，皮球竟然落在對方的小禁區。

哈馬迪今仗不只一次使出雜耍式界外球，效果與以腳傳中分別不大，亦引起對方禁區的一輪混亂。雖然哈馬迪好大力，惜未能為球隊帶來勝仗，柏斯波利斯以一球小勝對手。

哈馬迪這個絕活紅遍伊朗，所有球隊亦知道他的神奇力量，所以每當哈馬迪準備開出界外球時，對方球隊慣常亦安排一人站在前方，試圖騷擾哈馬迪擲出超遠界外球。

早在去年12月，哈馬迪的界外球更令對方門將失球，當時培簡對Gol Gohar的聯賽，哈馬迪在前半場約40碼的位置，再度擲出怪力界外球，對方門將出迎時預算失誤，將皮球拍入網，哈馬迪差點直接以界外球轟入網。

英超第24輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

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