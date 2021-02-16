球場熱話｜斯洛代克睇波火車隨時亂入　布拉加主場依山而建夠特色

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-16 17:52

試想想，球賽戰至補時階段，你支持的愛隊最後一擊，獲得一個大好的絕殺機會，該名球員正在起腳之際，突然「嗚.....嗚......嗚.......」，眼前一片蒸氣，球賽就結束了。假若你的愛隊攻入奠勝一球，你卻在現場但看不見過程，你會有什麼想法？ 遠在斯洛伐克的切爾尼巴洛格的一個奇特球場，正有發生以上事情的可能性。

對香港球迷而言，在球場內看見到跑道並不是新鮮事，但若果在場內看見一條火車軌道呢？在斯洛伐克切爾尼巴洛格（Tatran Cierny Balog）的一個球場，邊線外有一條路軌，隔開球場與看台，球迷有可能在球場進行中被路經的火車阻擋視線。

處於切爾尼巴洛格的球場，場邊擁有一條特別的路軌。（Twitter截圖）

這個獨特的球場是當地業餘球隊TJ切爾尼巴洛格的主場，即使在球賽進行時有火車經過，賽事依然如常，看台上的球迷亦習以為常，似乎球場與火車已經融為一體。

這個獨特的球場是業餘球隊TJ切爾尼巴洛格的主場。（Facebook截圖）

場邊這條路軌並非已棄用，相信有人擔心，當火車駛過時，在場上的球員會否有危險，幸好行經球場的鐵路是當地的觀光鐵路——黑赫龍河鐵路（Cierny Hron Railway Line）的一部分，這條位處於斯洛伐克中北部﹑全長17公里的鐵路，原先是為了運送木材而興建，在1982年停用，並於1992年起轉型為旅遊鐵路。

I’d still rather share a stadium with an active railroad than a major league baseball team pic.twitter.com/gNwz4VUmDg — Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) October 5, 2019

世界上的古靈精怪球場何其多，不少更在意想不到的地方設有球場，就如布拉加的主場市政球場（Estádio Municipal de Braga），這個依山而建的球場罕有地只得兩面看台，一面更是山的斜坡，營造球場非常特別的風景。

市政球場的兩側看台可容納超過3萬人，是葡萄牙第7大的球場，更曾經舉辦2004年歐洲國家盃的分組賽，如今不少英超球隊亦曾在布拉加主場作賽。

布拉加的獨特兩面看台主場，近期曾經舉辦歐霸盃賽事。（資料圖片／Getty Images）

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