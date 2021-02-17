【港產旅行團】昂坪棧道天梯無窮無盡　林穎彤大墮後嗌辛苦

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-17 13:52

戴祖儀、林穎彤及鄭衍峰在《港產旅行團》第3集介紹行山路線，帶觀眾由東涌逸東邨起步，經東澳古道接上俗稱昂坪棧道的昂坪360救援徑，行上昂坪市集及心經簡林。這段路令少行山的林穎彤苦不堪言，因為全程極多樓級，經過一段昂坪天梯，又要行過「Deep V」樓級。

由東涌起步，沿東澳古道行到昂坪棧道的起點，那裏有清晰的地圖，指棧道全長5.6公里，屬於難行的級別。一開始，就是望不見盡的樓級，3位主持要由海邊行到上近300米高的3號塔。少行山的林穎彤行得很辛苦，但上到高處的靚景位置，她又回復生氣！

戴祖儀（左起）、林穎彤及鄭衍峰去了行昂坪棧道。（鄭衍峰Instagram）

【《港產旅行團》第3集行昂坪棧道】

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過了3號塔後，不久又要再上樓級，前往約440米高的4號塔，途中要經過一條被鄭衍峰形容為昂坪天梯的樓梯。鄭衍峰及戴祖儀明顯體能較佳，一直帶頭，但林穎彤就常常大墮後，行得很慢。之後，他們經過一處斜度很高的樓級，他們稱之為「Deep V」樓級，要急上急落。他們一見這段「Deep V」樓級的陡峭，都忍不住尖叫「好得人驚」！幸好陽光被山遮擋，他們不用曬住上落。

林穎彤在轉向站打卡。（林穎彤Instagram）

之後，他們行到約560米高的彌勒山轉向站，坐下來休息兼看風景。鄭衍峰表示昂坪棧道比蚺蛇尖及大刀屻更難，戴祖儀就馬上糾正，她表示這條路線是辛苦而非更難。跟住的山路較輕鬆易行，他們花了3個多小時，終於行到昂坪市集，在市集內「醫肚」。他們再參觀心經簡林，最後坐纜車落山。

林穎彤表示全程不停上斜樓梯，經過每一個纜車塔都想跳上車。（林穎彤Instagram）

另一節，歐陽偉豪（Ben Sir）、曾淑雅及鄭衍峰去參加盆菜團，其中一站是到流水響水塘打卡，但那天較大風，較難影到天空之鏡，所以要影天空之鏡都要講緣分。

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