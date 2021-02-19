【西甲】皇馬傷兵潮停不了　主帥施丹出絕招化解危機

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-19 10:42

今季持續受傷兵困擾的球隊不止利物浦，西甲班霸皇家馬德里在守將卡華積受傷後，已是球隊今季20個球員合共第40次傷患。 周日作客聯賽華拉度列，陣中多達8員傷兵，施丹用上一個只有他才做得到的獨特方式解決兵源危機——出動兒子。

皇馬今季傷兵問題跟利物浦一樣沒完沒了，近三仗西甲對侯爾斯卡多達9個一隊球員缺陣，基達菲一戰失去8人，對華倫西亞也有7人未能上陣。

周日到華拉度列前夕，球隊再次進入緊急狀態：卡華積成為繼隊長沙治奧拉莫斯、馬些路、夏薩特、洛迪高高斯、費達歷高華維迪、艾達米列達奧和奧迪奧蘇拿後，一隊第8員傷兵。

危機之中，施丹從青年軍召來數員小將上一隊訓練，當中一個他熟悉的面孔。

皇馬一隊訓練之中有幾個新面孔，高人一等的菲奧施丹正是其中一人。（Twitter）

施丹一門五傑

那人正是施丹的三子菲奧（Theo Zidane）。現年18歲的菲奧隨兩個哥哥安素和盧卡的腳步，加入皇馬一隊的大軍之中操練。

25歲的施丹長子安素跟父親一樣為中場球員，惟發展平平，2017年離隊後加盟艾拉維斯，半年後轉戰瑞士加盟盧森（Lausanne-Sport），2019年夏天再換跑道到葡萄牙效力艾維斯（Aves），2020年1月回到西班牙，今次東家為艾美利亞。這支西乙球隊由施丹老友古迪（Guti）領軍，以為有Uncle照顧終可一展所長，誰知依然鮮有上陣機會，10月又跟球會解約，如今正在待業。

22歲的施丹次子盧卡為門將，毋須跟父親直接比較，更在爸爸領軍下獲得皇馬一隊出場機會。就算獲父親庇蔭，連續兩季出任球隊三號門將，出場機會只得兩次。上季外借桑坦德，2020年10月正式加盟另一支西乙球隊華歷簡奴。

不要以為兩個哥哥表現平平便影響對菲奧的評價，從小開始，他一直被視為施丹真正的接班人。

【施丹的繼承者們】（按圖放大）

+ 25 + 25 + 25

施丹真正繼承者

菲奧目前為皇馬U19球員，也曾為名將魯爾領軍的預備組賽事上陣。跟兩個哥哥不同，他是皇馬內部一致看好能踏上頂級水平的未來球星。

他自2010年加盟球隊，至今已踏入第11個年頭，球隊對他的評語是：「總是以出人意表的舉動，嘗試帶來驚喜。進入禁區後有大量不同武器，尋到空檔後能作出完美射門。」

【強大的施丹家族】（按圖放大）

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身為中場球員，他被指「是個具備速度、擁有強大右腳的射手」，2020年協助皇馬贏得歐洲足協青年聯賽冠軍。菲奧還有另一優勢，父兄身高均在183cm至185cm之間，他已長至195cm，日前在皇馬一隊訓練中「高人一等」，十分突出。他的成長令人期待，必要時還可以為父親施丹一解球隊傷兵問題嚴重的燃眉之急。

家有四子，每一個都是足球員，是皇馬主帥施丹所享有獨一無二的優勢。即使長子和次子已離隊他投，菲奧和15歲的幼子艾耶斯均充滿潛質，有力成為皇馬日後重要戰力。