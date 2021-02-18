【行山】朱智賢推介蓮麻坑礦洞打卡　「女神相」提醒遊人小心迷路

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-18 20:11

愛上行山的朱智賢，昨日在社交網站推介蓮麻坑礦洞，分享了多張在礦洞的照片，她表示非常喜歡蓮麻坑礦洞，極之推薦給大家。同樣在昨日，她的男友謝東閔就上載了一張他從礦山麥景陶碉堡落山的照片，難道兩人昨日一起去了行山？

朱智賢的多張打卡照在蓮麻坑6號礦洞拍攝，這個礦洞洞口很大，被稱為「大廳」。入面有路通往多個小礦洞，已被政府以鐵枝封鎖。朱智賢站在洞口，負責拍照的人從洞內影出去；如果用上廣角鏡頭，可以盡覽整個「大廳」。朱智賢留言：「非常喜歡這裏！極力推薦給大家！」她還表示此地「打卡無得輸」！

【朱智賢分享蓮麻坑礦洞照片】

她前往蓮麻坑礦洞的路線是由沙頭角麻雀嶺下村起步，先登上麻雀嶺，過去紅花寨，再往紅花嶺，之後往北落去，一探蓮麻坑礦洞。探完礦洞後，她行到蓮塘口岸下山。雖然她沒有寫明落山的方法，但估計她是經礦山的麥景陶碉堡落到蓮麻坑村，經過崎嶇小路繞過禁區馬路，之後沿蓮麻坑路行出去。

了解更多蓮麻坑行山路線及礦洞歷史：探遊蓮麻坑礦洞 崎嶇山路繞禁區入隱世村落

這條路線動輒由朝行到晚，部分路段崎嶇，並不適合新手，如果有意前往，最好事前做足資料搜集，了解清楚路線，量力而為。朱智賢亦表示，行這條路線要小心迷路。

謝東閔昨日亦分享了行山相，他從礦山的麥景陶碉堡下山。（謝東閔Instagram）

巧合的是，朱智賢男友謝東閔昨日都與網民分享了一張行山相，從相中見到他從礦山的麥景陶碉堡落山，這條路正是出入蓮麻坑礦洞的主要通道。難道兩人一起拍拖行山去？

【兩人今月初就試過前後腳分享飛鵝山照片】

朱智賢及謝東閔近大半年常常在Instagram分享行山相，雖然沒有兩人在山上的合照，他們也沒有提及是一起去行，但兩人的行的地方幾乎一樣，只是會前後腳「PO相」。他們近期行過「三牙全走」及「杯靈雙渡」，亦分享過在青山、狗牙嶺、玉桂山、飛鵝山及蠄蟝石頂等地的打卡相。

【行山】謝東閔挑戰「考牌路線」三牙全走 行近11小時征服狗牙嶺

+ 6 + 6 + 6

【朱智賢早前行三牙全走的照片】

朱智賢行良田坳賞「港版大峽谷」 回家後發現腳上留黑痕

【朱智賢歸納「八大行山原因」】

朱智賢歸納「八大行山原因」 發現有人為結識異性上山

+ 3 + 3 + 3

【朱智賢分享行杯靈雙渡的點滴】

朱智賢挑戰「考牌路線」杯靈雙渡 爬過一線脊狼狽落圓頭山

+ 4 + 4 + 4

【朱智賢分享到太墩行山】

朱智賢登太墩看「西貢千島湖」 落山歎「邪惡」菠蘿油

【朱智賢到香港不同郊野地方行山照片】