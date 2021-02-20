【大嶼山行山路線】白芒經牛牯膊登蓮花山　山頂看大東山別具韻味

撰文： 周立賢 最後更新日期： 2021-02-20 08:26

大嶼山第三高峰蓮花山，人氣遠不及大東山和鳳凰山，景色卻予人驚喜。即使766米高，沿路鋪設理想，邊行邊欣賞開揚美景，不太吃力就順利登頂。 大嶼山的蓮花山不同荃灣石龍拱附近的蓮花山，此路線沒有補給點，要經得起曝曬及大風，因此帶充足的糧水，做足防曬和保暖準備是必須。

蓮花山行山路線資訊：

路線：白芒>婆髻山（482米）>萡刀屻（529米）>鴨腳瀝>三山台>蓮花山（766米）>雙東坳>經鳳凰徑往南山 全程：約10公里 需時：4-5.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：3星（以5星為最高） 技術需求：2星（以5星為最高） 起點交通︰東涌達東路巴士總站乘嶼巴36（每日5班，7︰45、10︰00、14︰30、17︰15及19︰30）或步行約1小時 終點交通︰1/2/3M/4等嶼巴往梅窩，逆線3M往東涌

由東涌達東路巴士總站乘嶼巴36號可到白芒起步，緊記一天只有數班，筆者坐早上10時的班次，卻有意外驚喜。巴士廠是德國猛獅（MAN）車身來自香港，除了常見的中、英文外，更有德文「Danke schön」等。約十分鐘車程或可給予山友「旅行」的錯覺。

入村後沿大路行，到訪當天有數隻村狗自由走動，全都沒有惡意。白芒的士多可作最後補給，於焚化爐左面梯級開始登山。由白芒至南山的梯級經修整，高度和闊度適中，對膝部負荷不算大。然而由接近海平面爬升至766米的蓮花山始終不算入門級，有需要帶備行山杖輔助。

▼▼落巴士後，白芒沿途風景及路況▼▼

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初段宜控制速度，約十多分鐘已可見大蠔灣，再向上走可見婆髻山與萡刀屻的側面，在陽光映照下具立體感。當天行走時極大風，目睹山友帽子被吹走和吹沙入眼，宜多加注意。繞過婆髻山，在路口右轉花數分鐘登上萡刀屻三角測量站。該處雖非萡刀屻最高點，整個東涌市及機場都在眼底。若有意去天書壁的可以在萡刀屻附近下攀，最重要注意安全。

▼▼登蓮花山的沿途路況及風景▼▼

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原路離開萡刀屻三角測量站，回到路口繼續走，沿路在牛牯膊側經過，沒有登上鴨腳瀝和三山台的山頂。大路左面有小路直上蓮花山山頂，約10分鐘就到達「上帝之床（亦稱天帝之床）」。留意三角測量站建在岩石上，應衡量自己身手才考慮攀上去與否。山頂景觀比想像更佳，大嶼山的梅窩、貝澳、東涌外，氣勢不凡的大東山就在正前方。邊拍照邊欣賞這個角度的大東山，不知不覺已在蓮花山呆坐一小時。

▼▼由蓮花山落南山的沿途路況及風景▼▼

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由蓮花山接回大路的路徑十分清楚，斜度不低但小心奕奕行就很快接回平路。經過雙東坳後，有力氣的可沿西面登大東山，筆者就沿東南方往南山。接下來只需要有耐性，約1至1.5小時可到達南山。不想等車的可以沿鳳凰徑直落梅窩，由南山開始計大約2公里。

白芒上蓮花山落南山的路線圖。（網上截圖）

總結蓮花山的路段極少人工化的石屎路，石級雖多但未至於辛苦，景色宜人加上未算熱門，值得一去，甚至可以連續登上5座山（婆髻山+萡刀屻+牛牯膊+鴨腳瀝+三山台+蓮花山）。然而沒有樹蔭及補給，較適合在秋冬天登頂，要帶足夠的水份、防風、防曬裝備及留意白芒巴士時間表。

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