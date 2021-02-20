本地足球復賽　網民荃灣行入小西灣觀戰　球迷寜填表拒用安心出行

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-20 15:53

新冠肺炎疫情放緩，香港職業足球賽事在停擺83天後，今日（20日）終獲政府批准重啟比賽，並可開放予球迷入場。復賽第一場由港超聯球隊冠忠南區鬥愉園，於小西灣運動場上演的菁英盃分組賽。 觀眾入場前要使用「安心出行」流動應用程式，或登記姓名、聯絡電話等資料；並規定必須填寫健康申報表。民政事務局局長徐英偉一家四口亦有「掃碼」入場，但市民卻持不同意見。

復賽首仗在下午三時開波，記者約1時半到達小西灣運動場，可見足總為實施防疫措施，限制所有球迷在小西灣球員近停車場一邊的入口進出，並安排數名保安維持秩序。

球迷入場前除了先量體溫，也必須填寫健康申報表，表內已登記姓名、聯絡電話等資料，惟觀眾亦可自行選擇使用「安心出行」。據記者現場觀察，僅少數人士使用「安心出行」，大多為長者，惟有50年波齡的球迷李伯指，自己雖擁有兩部電話，卻沒有上網功能，只會手寫留低個人資料。「上網要先得到女兒簽名同意，所以沒有安裝『安心出行』。填表很方便、簡單，政府要求登記，只好跟隨。」

本地足球賽事重開，球迷可選擇用「安心出行」，或登記個人資料後入場。（袁志浩攝）

球迷入場前要先由保安核對資料，確保跟足防疫指引。（袁志浩攝）

球迷拒用安心出行 批入場流程慢

如觀眾選擇在網上填寫申報表，入場前需向保安提供電話號碼核對。不過，該網上系統似乎出現故障，工作人員也未熟習入場流程，部分球迷擾攘數分鐘才獲放行。首名入場的球迷蔡女士指，現行安排尚算可以接受：「過程OK，但若只准用『安心出行』睇波，一定不會入場，因擔心私人資料有外洩風險。」

有「連登」網民由荃灣行入小西灣睇波，在網上引起熱議。（袁志浩攝）

另外，有居住在荃灣的球迷由家中步行至小西灣睇波，並在網上討論區「連登」不斷更新自己「長征」過程，引來其他網民打氣及鼓勵。該名球迷受訪時表示，早上約8時多出發，途中在紅磡搭船過海，終在約兩時多到達現場，並未感到疲累。「自己本身鍾意行路，昨晚忽發奇想，希望復賽第一日引起大眾注意。」他亦認為，足總可改善入場流程。

民政局局長徐英偉一家四口入場，其太太在「掃碼」後再填寫健康申報表。（袁志浩攝）

徐英偉：將更多大型賽事帶到香港

至於民政局局長徐英偉今日亦跟太太及兩名兒子到場，並有使用「安心出行」應用程式。他稱局方一直跟球會緊密溝通，「球會願意為防疫行多幾步，令衛生專家都有信心批准復賽，希望比賽可繼續進行，更多球迷入場。」

徐英偉指民政局正跟各界溝通，推動球會申辦亞冠或亞協分組賽。（袁志浩攝）

早前傑志、東方龍獅及理文已先後表達有意申辦亞冠盃或亞協盃分組賽，徐英偉指當局正努力跟進，「唔係難就唔試」，會參考馬會早前舉辦浪琴表香港國際賽的模式，希望將更多體育賽事帶到香港，「辦大賽有助改善社會氣氛，但先要考慮如何滿足防疫要求，會全力推動。」

傑志「黑山伊巴」威水史：

傑志在2018年曾破天荒簽入前世界盃金球獎得主科蘭，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

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