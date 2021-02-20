【足球熱話】奧迪加特與小槍迷你問我答　揭小朋友的足球心魔

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-20 18:45

不少小朋友心中也有一個「足球夢」，年月過去，年紀漸長，漸漸因為不同原因而放棄足球。 由皇家馬德里外借至阿仙奴的「挪威神童」奧迪加特，早前與一眾兵工廠小球迷交流時，揭露一名小朋友不願當足球員竟然與沙治奧拉莫斯有關。

小朋友童言無忌，不時問出一些相當有趣的問題，所以不少球會也愛找來一班天真的小朋友，訪問旗下的球員。阿仙奴照辦煮碗，找來新兵「挪威神童」奧迪加特與小球迷大玩「你問我答」。

「小槍迷」向奧迪加特的提問，當然圍繞足球，其中一名小球迷問奧迪加特選出夢幻的五人足球陣容，這是一個「難揀」的問題，並非「難答」的問題，奧迪加特思量後答出C朗拿度﹑美斯﹑法比加斯﹑沙治奧拉莫斯及施丹。

阿仙奴早前對賓菲加的歐霸32強首回合，奧迪加特同樣有披甲。（Getty Images）

作為阿仙奴的小球迷，必定對足球有一定的興趣，不少小朋友直言希望長大後成為職業足球員，不過其中一名小球迷卻對做球員耍手擰頭，表示我要做工程師，而不做足球員的原因，全因六隻字—沙治奧拉莫斯。

該名小球迷直言擔心有朝一日與拉莫斯在場上交手，而被對方踢到斷腳，可見拉莫斯的惡人形象，同樣印在小朋友的腦海裏。奧迪加特帶點尷尬地笑一笑，然後立即打圓場，「受傷是足球的部分」。

阿仙奴一名小球迷直言擔心若果當足球員的話，可能被沙治奧拉莫斯踢斷腳。（影片截圖）

沙治奧拉莫斯在場上的「惡人」形象深入民心。（資料圖片／Getty Images）

童言雖無忌，不時亦甚有殺傷力，一名叫Hameed的小男孩向奧迪加特問一條「陷阱題」，笑問奧迪加特覺得他比奧巴美揚出色嗎。「挪威神童」聽見題目不禁笑了，先向奧巴笠高帽，盛讚他是一名頂級的球員，並指二人位置不同，難以作直接比較，輕鬆解決問題。

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奧迪加特被小朋友問及是否比奧巴美揚出色，他直言兩者難作直接比較。（資料圖片／Getty Images）

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