【菁英盃】港超職球員牛年首踏草場　「終於做回應做的事」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-20 22:16

經過兩個多月的停擺，港超聯球隊日前獲政府批准離開「隔離泡泡」，今日（20日）終再在香港球迷面前獻技，教練、球員各有感觸，簡單一場比賽，對足球從業者已經意義重大。

當英超部分賽事依然閉門進行，香港聯賽疫情下已第二度開放予球迷入場。不過，這卻是本地球隊兩個多月來首度感受到「生氣」，這段期間在天業路人造草場練習的飛馬，職球員踏足的更是久違了的「真草場」。

主教練郭嘉諾慨嘆：「終於掂番草地......有球迷，對球員、教練及所有足球從業者的鼓舞都很大。其實球場很安全，有很多安排去隔開大家，不用怕感染，希望更多球迷入場支持香港足球。」

前西甲兵地標戰 「神鋒」安永佳梅開二度助傑志晉級

雖然球隊落敗，但兩個多月來再度重返旺角場，叫郭嘉諾已意義重大。（袁志浩攝）

愉園射手：做回應做的事

愉園主教練鮑家耀就直言，自己為今天已期待了兩個多月，「球隊上下每個人都好想比賽，希望繼續踢到完季為止，比賽不再停擺。」

踏足職業舞台為時尚短，卻不幸遇上疫情，小將朱偉鈞形容過去一段時間「好難捱」，但重返賽場的感覺不算陌生，「再見到球迷、記者都好開心，感覺終於做回自己應該要做的事，入球也令我更有信心。」

朱偉鈞在復賽首仗為愉園射入一球，「終於做番自己應該做嘅事。」（袁志浩攝）

香港足球回歸，球場做足防疫措施：

超級外援首演 望跟球迷同享受賽季

同樣是「第一次」，傑志新援巴爾拿卻是另一番感受，他首度在本地波亮相，笑言十分刺激。「比賽節奏不錯，球隊控制大局，結果又理想。我十分高興，也很自在，希望盡快重拾最佳狀態，跟球迷一起享受這個球季。」

這位前西甲中場全場發揮淡定，飛馬年輕翼鋒孫銘謙形容他「柔韌有餘、從容不迫」。「藍鳥」總監朱志光卻說其表現難單憑一仗去定奪，「菁英盃不作準，但他覆蓋範圍大，攻守轉換的水平是另一個層次，也可幫助年青球員。」雖然有球迷將巴爾拿跟前香港足球先生華杜斯相比，惟朱志光拒絕回應，認為華杜斯為「藍鳥」高舉多項錦標，「比較是不公平」。

巴爾拿完場後笑逐顏開，雖然因防疫措施而未能跟球迷互動，但他仍感謝「第十二人」的打氣聲。（袁志浩攝）

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