德甲｜夏蘭特為多蒙特轟世界波挫史浩克　成領軍人物不止因入波多

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-21 15:16

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在多蒙特作客史浩克04的德甲魯爾地區打吡戰，又一次光芒四射。 夏蘭特一記向偶像伊巴謙莫域致敬的超卓入球、查頓辛祖（Jadon Sancho）再破德甲紀錄，兩位2000年出生的天才球星，令「蜜蜂兵團」以4球大破死敵。

史浩克04賽前在21輪聯賽過後只得1勝，早已是降班大熱門，但多蒙特近況也好不了幾多，賽前近6輪德甲只得1勝，爭標已相當渺茫。周中在歐聯16強首回合作客3：2擊敗西維爾，卻多少為多蒙特注入了信心，今仗早段一直控制戰局，到42分鐘把握對手犯錯，馬迪奧摩利拍甩史譚保利腳下球，查頓辛祖接應在禁區頂起腳抽入掛網波，打開紀錄。

今仗最精彩一刻在3分鐘後出現——夏蘭特一記技驚四座的車身掛射，由祖利安白蘭特在左路的攻勢展開（按圖觀看整個入球過程及解說）：

+ 4 + 4 + 4

史浩克完半場前連失兩球，換邊後也沒有起色，殺得性起的多蒙特60分鐘由馬高列奧斯左路落底再回傳予拉菲爾古里路快腳射入，加上查頓辛祖79分鐘助攻予夏蘭特門前輕鬆篤入，「蜜蜂兵團」終以4：0勝出這場打吡戰。

辛祖又破紀錄 大讚夏蘭特「瘋狂」金球

辛祖今仗除了交出兩記助攻予夏蘭特，亦攻入個人第35個德甲入球，成為德甲史上最年輕達成35個入球里程碑的球員。不過他在賽後訪問只顧大讚好拍檔夏蘭特：「他就是一部入球機器，很開心能助攻給他，讓他射入那個瘋狂入球！」辛祖又直言，自己平日與夏蘭特在訓練中一直相當努力，也很了解對方的能力，「所以我對於他在比賽中能交出如此表現，真的一點都不覺得意外，他值得獲得一切讚賞。」

夏蘭特（右二）及辛祖（右三）只得20歲，仍相當年輕，但同時亦需領導祖迪比寧咸（左一）等更加年輕的隊友，令兩人更加成熟。（路透社）

德甲圖集：史浩克04 0：4多蒙特（按圖放大）

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入球精華（點擊觀看）：史浩克04對多蒙特（德甲官方精華）

一向幽默的夏蘭特，賽後被問及對射入世界波的感受時，表現得輕描淡寫：「那是記不錯的入球啦，Jadon（辛祖）的助攻也很出色，跟他一起踢波是種享受。」被德甲賽會問及這記入球是否向其偶像伊巴謙莫域致敬，他笑言：「可能啦，可能我在他身上學到一點技巧！」

今仗亦是夏蘭特自2020年1月轉會多蒙特以來，第43次上陣，今仗梅開二度後，已攻入43球，效率驚人。

伊巴謙莫域入球Vs夏蘭特入球（按圖放大）：

除了入球有更大作用 列奧斯盛讚夏蘭特一種特質

多蒙特早前戰績低迷，今仗對手雖然勢弱，但總算以一場大勝振奮士氣，隊長馬高列奧斯直言，夏蘭特雖然年輕，但他的一種特質令他在隊中扮演重要角色：「每一場都可以清楚看到他有多渴望入球，他散發出正能量，在場上推動我們向前，這對我們大有幫助。」

多蒙特去年底解僱法夫利後，以助教達施錫（Edin Terzic）出任暫代主帥，上周再落實來季會由現任慕遜加柏主教練馬高羅斯（Marco Rose）執教，達施錫則會留任做助教。