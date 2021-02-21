柔道｜伊朗世界冠軍選手被逼流亡　踏足禁地摘下最有意義銀牌

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-21 19:10

常說體育不該涉及政治，但現實是體育難以不受政治影響。2019年，伊朗的柔道世界冠軍薩伊（Saeid Mollaei）被其國家要求退出世界錦標賽，以避免跟來自以色列的對手作賽，成為一時熱話。 Saeid拒絕「聽話」，自此從未返回伊朗。 當年其祖國視作敵人的以色列人，如今卻向他張開雙臂。

伊朗因拒絕承認以色列作為一個國家的存在，一向禁止運動員與以色列選手對賽，2019年在日本舉行的柔道世錦賽期間，打入4強的薩伊被伊朗柔道協會及伊朗奧委會要求退賽，以避免在決賽面對以色列選手沙基（Sagi Muki），其身在伊朗的家人安危亦受威脅（詳細報道：不准跟以色列選手作賽！ 伊朗體育政策再掀爭議）。

決定如常參賽的薩伊當時飽受困擾，最終輸掉比賽，事件當時廣獲媒體報道，國際柔道聯盟也因此事向伊朗判處無限期停賽，伊朗一方為此向瑞士體育法院上訴，至今仍未知何時裁決。伊朗奧委會雖然也牽涉其中，但國際奧委會未有為此施以處分，引起國際體壇不滿。

2019年，薩伊仍代表伊朗參加世界錦標賽，當時他遭勒令退賽。（Getty Images）

即使伊朗當局稱不會傷害薩伊，歡迎他「回家」，但薩伊並不買帳，從此未曾返回伊朗，前赴德國尋求庇護後，現今更入籍蒙古，代表蒙古出戰國際賽。伊朗柔道協會主席Arash Miresmaeili透過該國官媒IRNA稱，薩伊「是個假運動員，害伊朗超過9萬名柔道選手失去比賽機會」，並指他「為個人利益背叛國家」。

踏足昔日禁地 獲「政敵」熱情接待

薩伊現今可自由面對來自任何國家的選手，有趣的是，他近日代表蒙古，前往他昔日無法踏足的以色列特拉維夫參加柔道大獎賽，在那裏，他重遇兩年前自己被禁止面對的選手——以色列選手沙基。沙基隨即邀他合照，並放上twitter，配上一句意義極大的留言：「歡迎你，兄弟！」同時附上以色列、伊朗和蒙古國旗。

薩伊與。（twitter）

薩伊大受感動，他接受《CNN》訪問時道：「由我抵埗開始，他們已待我相當親切，我更與以色列隊一同操練，他們的善意，我畢生難忘。」更美滿的是，薩伊在大獎賽中殺入男子81公斤級別決賽，最終奪得一面銀牌，他感動地在instagram上放上自己領獎的照片，並留言道：「感謝大家的支持，我愛蒙古人民，也愛充滿正能量的以色列人，更感謝國際柔道聯盟……期待接下來的比賽！」