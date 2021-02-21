【英超】熱刺吃下聯賽近6戰第5場敗仗　連格又建功韋斯咸再上前四

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-21 23:32

韋斯咸持續強勢，主場迎戰熱刺憑安東尼奧（Michail ANTONIO）和連格上下半場各入一球，即使莫拉為客軍追回一球，仍無阻鎚仔幫贏波全取3分。 今仗主角，再次是新加盟的「連美斯」。

「入局快」是韋斯咸今仗贏波要訣，開賽僅4分鐘，查洛保雲（Jarrod BOWEN）一次傳中，熱刺防線無法應對之下，被反應最快的鎚仔幫中鋒安東尼奧先開紀錄。

熱刺幾乎立即扳平，拉美拿獨闖龍潭後為嘗試造就哈利卡尼，可惜後者起腳射斜。完半場前，拉美拿和卡尼連番施射，韋斯咸門將法比安斯基一一救出。

連格攻入加盟韋斯咸以來第3球，助球隊擊敗熱刺。（Getty Images）

摩連奴半場換入巴利，惜未能助熱刺平反敗局。（Getty Images）

熱刺半場換入巴利 未能扭轉敗局

熱刺主帥摩連奴見形勢不對，半場換入「大師兄」加里夫巴利圖加強攻力，不料他被一個熟悉的身影擊倒。

曾在摩連奴帶領的曼聯麾下效力兩年半，連格在下半場開賽僅兩分鐘即接應隊友柏保路科奴斯（Pablo FORNALS）的傳送勁射破網，VAR花去頗長時間檢查越位，最終確認入球。

64分鐘一次角球機會，巴利親自操刀，「光頭仔」盧卡斯莫拉頭槌得手，熱刺追成1：2。之後巴利一次遠程炮攻門，幾乎為球隊扳平，惟射門不幸中楣。補時階段，韓國前鋒孫興慜亦有機會，他的射門中柱彈出，韋斯咸保住勝利，全取3分後，25戰得45分再次升上第四位，今次他們至少穩坐一周前四滋味。

兩個曼聯舊波士 莫耶斯大讚連格

連格親手擊敗舊波士摩連奴領軍的熱刺，他效力曼聯多年，被現任主帥蘇斯克查投閒置散，1月底外借轉投韋斯咸，重投十分欣賞他的另一前曼聯領隊莫耶斯懷抱。賽後「莫天才」大讚連格，「第一件事，他的性格和態度很好，即使尚有進步空間。他總是活力十足，效率優秀，那是我一直記住的。」

「他為曼聯射入過一些精彩入球，成為英格蘭大國腳，有個美好職業生涯，前路仍很漫長。」莫耶斯稱，「現在他有機會展示自己的能力，他的加盟亦有助提升球隊士氣——當你嘗試改善球隊陣容，球員需要知道新兵能夠幫助他們。我相信他在3場比賽中，已顯示這一點。」