【英超】般奴費南迪斯再獻一傳一射　曼聯挫紐卡素續居次席

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-22 08:05

曼城繼續在英超領放，另外3個前四位置依然爭持激烈，緊隨其後的曼聯及李斯特城攜手報捷，同分佔據第2及第3位。 曼聯主力般奴費南迪斯及拉舒福特炮製3個入球下，領紅魔鬼在主場以3：1擊敗紐卡素。

英超第25輪賽事，聯賽榜前列的球隊紛紛在周日（21日）登場，韋斯咸力克熱刺後，加上車路士及利物浦先後失分，鞏固前四位置。

爭奪第2及第3位的曼聯及李斯特城同樣隔空交手，紅魔鬼於奧脫福主場鬥紐卡素，主帥蘇斯克查繼續派出般奴費南迪斯及拉舒福特兩大進攻命脈，前線由馬迪爾掛帥。

今仗為曼聯把守最後一關的迪基亞，開段便受到不少考驗，例如祖連頓禁區內起腳，省中人改變方向，迪基亞即要單手托出界，「喜鵲」有攻勢但未至射破曼聯大門。

戰至上半場中段，拉舒福特左路一次個人表演，為球隊打破僵局，先「通坑渠」成功突破，「福仔」在禁區邊慢慢帶入危險地帶，突然變向扣入大位立即起腳， 一氣呵成，紐卡素門將達奴未能守住近柱失守，曼聯30分鐘領先一球。

曼聯的領先優勢僅維持6分鐘，紐卡素開出短角球再傳中，馬古尼頂出不遠，麥斯明上前一射，剛剛在迪基亞的手頂入網，36分鐘追成平手。換邊後，今仗擔任正選的馬迪禁區邊橫傳，般奴稍稍改變方向，越過紐卡素守衛，伏兵遠柱的丹尼爾占士一控一射近柱建功，57分鐘再取領先。

上半場以一個精彩的個人突破開紀錄的拉舒福特，下半場中後段再展示其個人技術，使出假動作令韋洛克在禁區內踢跌他，球證泰亞尼直指12碼點，般奴費南迪斯操刀輕鬆一射中鵠，紅魔鬼及後再有機會擴大紀錄，馬古尼接應角球頭槌攻門，達奴反應快單手撲出，結果曼聯以3：1擊敗紐卡素。

哈維班尼斯一傳一射 李城2：1力克維拉

李斯特城今仗作客阿士東維拉，主隊開賽前傳出壞消息，隊長兼主將基亞利殊受傷缺陣，李城方面則繼續以華迪配合大勇的占士麥迪臣及哈維班尼斯攻堅，這兩名英格蘭中場於上半場發威，4分鐘內合力炮製兩個入球，先有占士麥迪臣接應班尼斯的傳送，射出地波貼柱入網，及後班尼斯門前補射再下一城，即使維拉的貝特蘭查奧爾在下半場初段建功，依然未能未反敗局，最終李城以2：1力克維拉，全取3分。

曼聯與李城齊齊報捷，繼續同分，兩軍同得49分，曼聯以較佳得失球差排次席，並與榜首的曼城有10分差距。兩軍下周同樣是硬仗，紅魔鬼作客車路士；而李城則主場對阿仙奴。