桌球｜奧蘇利雲爆冷憾負　北愛球手的奇幻之旅　苦盡甘來奪首冠

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-22 13:09

威爾斯桌球公開賽決賽，「火箭」奧蘇利雲與世界排名第81位的佐敦布朗爭奪錦標，結果爆出大冷門，布朗以局數9：8力克奧蘇，成為28年來史上最低排名的球手贏得排名賽錦標。 來自北愛爾蘭﹑33歲的佐敦布朗，他的桌球路並不平坦，曾經一度因為戰績不佳而差點失去職業賽資格，更要在加油站做兼職，如今就算捱出頭來。

在威爾斯紐波特（Newport）舉行的威爾斯桌球公開賽（Welsh Open），今年錦標由名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與名不經傳的佐敦布朗（Jordan Brown）爭奪。

今年威爾斯公開賽，算得上是佐敦布朗的奇幻之旅，世界排名僅得81位的他，在今次賽事過關斬將，最後8強再爆冷淘汰沙比（Mark Selby）及麥佳亞（Stephen Maguire）。

佐敦布朗在威爾斯公開賽經歷一次奇幻之旅，更擊敗奧蘇奪冠而回。（World Snooker Tour Twitter截圖）

奇幻之旅來到最後一站，布朗與奧蘇今仗互有攻守，布朗在局數一度拉開至4：1，「火箭」及後隨即回勇，連追數局並一度反超前至6：5。戰至決賽末段，二人梅花間竹取分，打成8：8平手，需要進入決勝局分勝負。布朗決勝局打出一棒74度奠勝，以局數9：8爆冷擊敗奧蘇利雲，奪得職業生涯個人首個冠軍。

33歲的佐敦布朗，今次在威爾斯的奇幻之旅得到一個完美的結局，亦是28年來最低排名的球手贏得排名賽錦標。桌球壇力戰多年，布朗如今終於等到「發市」的一天，坦言一時未有實感，「我一直對自己充滿信心，但我不敢相信我竟然做到了，我如今依然感到難以置信。」

佐敦布朗奪得生涯首冠，直言難以置信。（World Snooker Tour Twitter截圖）

奧蘇失落生涯第38個冠軍，即使失冠，「火箭」依然甚有風度，替對方感到高興，「佐敦今日的發揮非常好，我替他十分高興。當我在決勝局有運地打進了紅波後，從他的眼中看得出他的失落。」

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佐敦布朗的桌球路並不順遂，去年更因戰績不佳而差點跌出巡迴賽，豈料數個月後竟然捧走人生首個錦標。人稱「安特里姆法拉利」（Antrim Ferrari）的布朗，在3年前更曾經在加油站打工，為延續桌球夢，如今終於苦盡甘來。

奧蘇利雲即使失冠，亦甚有風度恭賀對手。（World Snooker Tour Twitter截圖）

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