Daft Punk解散｜2013年夥蓮花車隊成F1經典一幕　全黑造型襯到絕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-23 17:53

法國殿堂級電音組合Daft Punk突然宣布解散，結束28年的組合生涯。這個戴上機械人頭盔的二人組合，一直貫徹型格路線，Daft Punk過去曾經聯乘F1宣傳新歌，如今一同回顧當年的型爆一幕。

自1993年開始活動的電音組合Daft Punk，早前透過YouTube上載一條名為《Epilogue》的短片，當中Daft Punk其中一人被炸到體無完膚，最終出現1993-2021字眼，代表這傳奇電音組合正式解散。

殿堂電音組合Daft Punk公開8分鐘短片 用「爆炸」方式宣告解散

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Daft Punk一向型格十足，原來他們也曾經與F1合作宣傳。來自法國的Daft Punk，在2013年與當時的蓮花車隊（Lotus）合作，在傳統的摩納哥站有特別的聯乘，順道宣傳新作品。

當年Daft Punk與拉高倫及哥桑齊齊亮相摩納哥站，謀殺不少菲林。（Twitter截圖）

除了頭盔外，全黑造型也是Daft Punk的標誌之一，Daft Punk與當時的蓮花車手拉高倫及哥桑齊齊現身於摩納哥站，在賽道上及車房中出現，與蓮花車隊的全黑賽車服不謀而合，加上頭盔，4人感覺十分合拍，成為近年F1的經典一幕。

Daft Punk在2013年摩納哥站的比賽周末也與蓮花車隊一起。（Twitter截圖）

蓮花車隊為了這次期間限定的聯乘，更將Daft Punk大碟《Random Access Memories》的唱片封套放上戰車的側廂（Sidepod）上，在車頭及尾翼亦有Daft Punk的標誌。拉高倫與哥桑駕這架特別版Daft Punk拉花的戰車出戰正賽，Daft Punk兩子亦在場上觀戰，可惜哥桑最終炒車收場，而隊友拉高倫則以第10位完賽。

蓮花車隊該站特意使用特別的Daft Punk拉花出戰。（Twitter截圖）

F1車手音樂椅，2021大執位（按圖放大）：

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去年F1車手榜最終排名：