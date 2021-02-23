足球熱話︱森林門將的個人表演　罪人變功臣　完場前迷失小禁區

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-23 18:26

開龍門球，其實唔難，一個職業守門員竟然唔記得點開？ 上周六（20日）諾定咸森林主場鬥布力般流浪的英冠賽事，主隊門將拜斯森巴成為主角，這名門將自己失12碼，再以一己之力將功補過，更在完場前上演「失憶」一幕，突然忘記開龍門球的位置，結果為球隊力保不失，並全取3分。

英冠兩支中游分子諾定咸森林與布力般流浪上周末的聯賽對壘，森林由阿歷士米頓（Alex Mighten）起腳省中對手反彈入網，25分鐘一箭定江山，一球力克布力般。

森林憑米頓上半場的入球一箭定江山。（Getty Images）

縱然森林今仗全取3分，但正選門將拜斯森巴（Brice Samba）過程並不輕鬆，戰至下半場中段，隊友安東尼洛卡特頭槌回後乏力，森巴隨即出迎「補飛」，卻撲跌布力般的球員，森巴一臉無奈，球證直指12碼點。

布力般由阿當岩士唐（Adam Armstrong）操刀，「自己12碼自己救」，拜斯森巴成功捉路，順利撲出對方的12碼，力保不失，最終成為球隊的贏波功臣。

森巴自己12碼自己救，協助球隊力保不失。（森林Twitter截圖）

森林門將「宮雪花」上身

森林戰至完場前的補時階段，為了力保勝局，拖延時間的手法層出不窮，森巴開龍門球時突然「失憶」，不記得何處開龍門球，由小禁區的右邊走到左邊，甚為迷惘地不斷望着場邊。

森巴拿起皮球後，不知有心或無意地步離小禁區，「咦，好似唔係呢到喎！」化身迷途小羔羊的森巴彷彿頓時覺醒，原來龍門球在小禁區內開出。森巴先將皮球放前一點，原來又有不妥，再緩緩地將皮球放在白界線上，之後還要「儲氣」助跑，足足28秒才踢出龍門球。他成功拖延時間協助球隊贏波，不過比起球技，他的演技也許更為精湛。

「失憶」森巴開龍門球逐格睇（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

How long does it take to take a goal-kick? 🤔



When #NFFC are 1-0 up in injury-time, it takes as long as Brice Samba wants it to...😂⏳ pic.twitter.com/IggVE8OmQM — Sky Sports (@SkySports) February 22, 2021

英超第25輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：