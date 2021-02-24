【歐聯】VAR還基奧特一個清白　倒掛金勾領車路士挫馬體會

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-24 08:48

歐聯16強首回合，車路士在68分鐘靠老將基奧特倒掛建功，以1：0擊敗西甲榜首馬德里體育會，先拔頭籌。球證原本判基奧特越位在先，但VAR覆核後發現，基奧特是接應馬體會後衛馬里奧靴莫素的回傳射入，所以入球有效。

由於西班牙的防疫限制，原本由馬體會主場的首回合，改到羅馬尼亞的主場上演。由杜慈帶領的車路士，今場控制大局，他們佔逾6成控球，射門11次，當中5次中目標，相反馬體會全場沒有中目標埋門。開波初段，車路士門將艾度亞文迪犯錯，門前控離腳，差點被蘇亞雷斯搶到，有驚無險。至於馬體會門將奧比歷表現穩健，上半場撲出迪姆華拿及馬高斯阿朗素的射門，半場互交白卷。

58分鐘，馬體會的祖奧菲歷斯先有次姿態分十足的斜身掛射，他把握車路士後防頭槌解圍不遠，第一時間抽射但高出。10分鐘後，輪到基奧特的表演時間，當時車路士左路傳中，美臣蒙特及馬里奧靴莫素在禁區爭奪，後者解圍失誤，將皮球踢高並踢向自己龍門方向，基奧特施展倒掛金勾。

基奧特倒掛金勾逐格睇：

+ 6 + 6 + 6

皮球未入網，美臣蒙特已經開始慶祝，最後基奧特這個精彩兼高難度射門，令奧比歷束手無策。不過，球證最初判入球無效，因為基奧特身處越位位置，但經VAR覆核後，證實「助攻」的是馬里奧靴莫素，所以入球有效。

靠基奧特這記倒掛金勾，車路士首回合贏1：0。34歲的基奧特可說是車路士在今屆歐聯表現最好的球員，攻入6球，直接領球隊取得3場勝仗。除今場之外，他在作客西維爾的分組賽「大四喜」，助球隊以4：0贏波，之前作客雷恩，也是全靠基奧特完場前入波，車路士才能險勝2：1。基奧特今屆歐聯入6球，在射手榜上僅次多蒙特的艾寧夏蘭特。

基奧特與今場最佳球員的獎項合照。（基奧特Twitter）

車路士領隊杜慈賽後說：「如果你每日都見住基奧特，你不會覺得驚奇。他的狀態非常好，體能質素一直在最高水平。他訓練的時候，就像個20歲或者24歲的球員。他在訓練中既認真，又感到快樂，他總是很積極，對於我們團隊而言十分重要。」

談到這球靚波，基奧特賽後說：「我只想盡力踢中皮球，很幸運地，最後這球入網了。對我及球隊來說，這球非常好。我在日常訓練都很喜歡打倒掛。每個認識我的人都知道，這是我一直以來的努力，我十分滿意。」

不過，車路士的佐真奴費路及美臣蒙特將會在次回合停賽。