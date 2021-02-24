中超｜蘇寧集團擬放棄足球　衛冕江蘇隊拖糧欠債　賣盤困難或散班

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-24 20:39

中超多支球隊陷入困境，繼天津津門虎（前名：天津泰達）盛傳即將解散、多支球隊削減資源後，更意想不到的是，4個月前才歷史性奪得中超冠軍的江蘇足球會（前名：江蘇蘇寧）亦傳出財困下未能找到買家接手，甚至可能「就地解散」。

2021中超賽季的報名限期將於2月28日屆滿，然而近日連續傳出壞消息，最矚目的是衛冕的江蘇隊陷入財困。江蘇隊本月中已爆出多名職球員離隊，包括與前主帥奧拉羅尤（Cosmin Olaroiu）解約、外援泰斯拿、米蘭達和辛迪尼離隊、華卡素向國際足協爭取轉會、多名中國球員不獲續約，目前更傳出在遲遲未能找到買家接手，最壞情況是散班。

《搜狐》今日透露更多內幕，報道指，江蘇仍拖欠上季4個月的人工，向中國足協提交的薪金確認表是「以打白條的形式，讓隊員先在工資表上簽字，俱樂部許諾今年7月份之前解決欠薪問題。」

江蘇隊前主帥奧拉羅尤為羅馬尼亞前國腳，他在今年2月中透露已與球隊解約，並稱奪得中超冠軍後沒有收到獎金。（新華社）

另外，球隊奪得中超冠軍後，「至今沒有拿到過一分錢奪冠獎金，到手的只有一封集團賀電和嘉獎令，僅此而已」，在中超決賽前，江蘇會方曾申請過2000萬人民幣奪冠獎金，但「最終是否獲批不得而知，反正球員始終沒有到手一分錢」，不過，江蘇去年仍在無糧出的情況下，以全華班殺入中國足協盃決賽，最終敗予山東魯能。

由於中超報名死線餘下幾天，報道續指，未來一周將定奪江蘇生死，「極端情況下不排除江蘇隊就地解散的可能，如果最終這種情況出現，江蘇隊將成為中超歷史乃至中國足球歷史上最悲催的聯賽冠軍。」

江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班：

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《新浪體育》引述《重慶晨報》指，江蘇的母公司蘇寧集團「情況確實不容樂觀」，球會早於去年下半年已謀求賣盤，曾與無錫方面和南京其他企業接觸，但都沒有下文，目前仍未找到買家，報道引述知情人士指：「足球俱樂部開銷太大，現在母公司又遇到困難，確實是玩不動了。」至於同樣由蘇寧集團持有的意甲球會國際米蘭，則未知會否踏上同一命運，「國米價格太高，沒人買得起。」

《足球報》指，江蘇隊目前負債5億人民幣，從蘇寧集團董事長張近東早前在工作部署會上的發言，已反映蘇寧想「減掉足球項目」，並考慮低價轉讓球會，在尋找買家的同時，也期望江蘇省政府能出手相助，惟蘇寧與省政府在「扶持球會的方式上」有一定分歧。即使蘇寧最後或會以買家負責債務的形式作「零轉讓」，但時間只餘幾天，不排除會出於散班的最壞結果。

意甲球隊國際米蘭同樣由蘇寧集團持有，球隊早前在農曆新年期間穿起印上中文名的球衣。（Getty Images）

江蘇隊若然真的散班，影響將難以預期，最直接的，當然是中超席位由誰補上、和亞冠盃資格又如何處理。有指若江蘇隊無法參加來季中超，香港隊成員梁諾恆效力的上季中甲亞冠浙江綠城有望升班，但一切仍言之尚早。

另一盛傳散班的中超球隊天津津門虎，暫時仍未正式宣告解散，但多間內地媒體都指已無轉彎餘地。《新浪體育》指，天津隊的負債超過20億人民幣，「幾十個億元的負債真的挺嚇人的，真的是積重難返了，天津津門虎存活不下去的原因並不是新賽季沒人投入了，沒有企業接手了，關鍵是後面的負債太大了。」