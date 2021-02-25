【歐聯】曼城超強連勝走勢增至19場　兩球淨勝繼續剋住慕遜加柏

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-25 08:58

本土賽事醒，連歐洲賽都一樣勁！ 英超榜首曼城在匈牙利布達佩斯與德甲的慕遜加柏上演歐聯16強首回合，由貝拿度施華及加比爾捷西斯上﹑下半場各建一功，兩球淨勝對手，各項賽事的連勝增至19場。

一度受新冠疫情及中場大腦迪布尼傷出影響的曼城，反而愈戰愈勇，在英超已不知不覺拿下13連勝，一口氣登上榜首位置並拉開10分優勢。「藍月亮」曾經稱霸英超，他們想捧走歐聯也是公開的秘密，如今挾強勢與慕遜加柏爭入8強。

因德國禁止英國航班入境的關係，慕遜加柏的主場賽事只好移師至匈牙利首都布達佩斯舉行，曼城算得上是慕遜加柏的「剋星」，過往4次在歐聯交手曼城未嘗一敗。哥迪奧拿今仗輪換出戰，中場大將迪布尼先列後備，腳風甚順的根度簡正選登場，前線由加比爾捷西斯掛帥，配合史達寧及貝拿度施華。

慕遜加柏過去4次與曼城交手未嘗一勝。（路透社）

失去主場之利的慕遜加柏，今仗開賽早段已被曼城主導戰局，戴上隊長臂章領軍的史達寧右路三番四次突破，慕遜加柏防線亦招架得住。曼城試試在左路策動立即奏效，簡斯路扣入大位右腳傳中，找到入楔的同鄉貝拿度施華，近門一頂頭槌入網，29分鐘先開紀錄。

貝拿度施華接應同鄉簡斯路的傳中頭槌先開紀錄。（路透社）

帶一球領先返回更衣室的曼城，下半場有擴大紀錄的機會，慕遜加柏防線一次後場失誤，回後時傳給加比爾捷西斯，這名曼城前鋒立即引球殺入禁區，「耶穌仔」欲推至大位起腳，惟給予對方太多時間回防，起腳時被攔截。

簡斯路及貝拿度施華這一對葡萄牙「孖寶」再度聯手，同樣在左路傳中，貝拿度同樣以頭槌接應，今次二傳予門前的加比爾捷西斯，耶穌仔今次不負所託，快腳一射建功，65分鐘射成2：0，兩軍其餘時間未能再添紀錄，最終曼城兩球淨勝，繼續「剋住」慕遜加柏外，各項賽事的連勝走勢更增至19場。

加比爾捷西斯下半場初段錯過擴大紀錄的大好機會，及後他不負眾望，門前建功為球隊奠勝。（路透社）

曼城走勢銳不可當，今季或許是衝擊歐聯錦標的最好機會，哥迪奧拿立即為爭標降溫，與衛冕的拜仁慕尼黑作對比的話，根本「無得比」，「如今的目標十分清晰，就是周末對韋斯咸的聯賽。我們只是一隊近十年僅一次打入4強的球隊，若果與拜仁比較的話，我們的爭標機會十分微。」