東京奧運｜最神秘聖火傳遞　明星火炬手地點保密　多人聚集即中斷

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-25 20:15

東京奧運聖火傳遞即將在3月25日「起跑」，東奧組委會周四（25日）公布防疫措施，包括呼籲民眾切勿前往居住地以外路線觀看、沿途觀眾戴口罩、以拍掌取代呼喊打氣等，一旦人潮密集時，更有機會中斷聖火傳遞。

東京奧組委主席橋本聖子宣布，民眾可在遵守防疫措施下觀看聖火傳遞，為減少人潮，主要措施包括呼籲民眾多利用電視和網上直播收看，到場民眾則須遵守社交距離、戴上口罩、不能大聲呼喊改以鼓掌聲援，以及讓名人跑手在可控制人數的場地傳遞聖火。防疫措施下，一旦出現人群過度擁擠時，有機會隨時中斷聖火接力。

東奧組委會公布聖火傳遞防疫措施。（Getty Images）

1萬火炬手整裝待發 連接全日本

聖火傳遞將於3月25日由福島縣足球設施「J-Village」出發，直到舉行開幕式的7月23日為止，約1萬名火炬手連接日本47個都道府縣。

新冠疫情的防疫對策是東京奧運目前最大懸而未決的議題，剛接任的橋本聖子稱，安全進行是最優先和重要考慮，「制定方針、跑者與職員的健康狀況、沿途觀客的密集程度、各都道府縣的感染狀況等，都會仔細對應。」她強調：「要實現連接日本全國希望的聖火接力。」

聖火大使、女藝人石原里美本月初確診新冠肺炎。（網上圖片）

明星火炬手名單地點保密

東京奧運火炬手名單星光熠熠，包括大家耳熟能詳的廣末涼子、龜梨和也、常盤貴子、片岡愛之助與大相撲力士白鵬翔等。日本傳媒一度估計，為避免名人效應造成人群聚集，明星火炬手有可能被排除在名單外，東京奧組委副事務長布村幸彦否認傳聞，但為減低風險，所有火炬手與媒體不能在接力開始前30分鐘透露接力名單和具體地點。

為避免沿途觀眾蜂擁而至，名人火炬手計劃在可採取密集對策的場所接力，據設想並非公路而是可限制入場的比賽場館、公園等，觀眾也要事先預約才能參與其中。

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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火炬手兩周前健康管理

對於參加接力的火炬手，奧組委要求他們在參加2周前開始避免聚餐，並填寫身體狀況管理表。布村幸彦指在東奧延期前，約有300名國際火炬手參與接力，現因疫情關係，日本原則上已禁止外籍人士入境，意味國際火炬手不會享有特權而被排除在外。

此外，若傳遞聖火的都道府縣正在實施緊急事態或要求民眾避免外出時，也會隨政府當時指令更改傳遞方法，如暫停在公路傳遞聖火，僅舉行空場儀式。

聖火接力將是東奧被延期一年後的第一項大型奧運活動，若能順利重啟，對東奧是一重大利好消息。（GettyImages）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：