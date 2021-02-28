Formula E︱沙特站受導彈襲擊險出事　王儲成「惹火尤物」F1怎辦?

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-28 20:52

沙特阿拉伯本周末上演Formula E賽事，場內冠蓋雲集，連王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）亦親臨，為隆重其事，賽前特以煙花匯演娛賓。 夜空中，今夜煙花燦爛，華麗背後賽事卻暗藏殺機——嘭嘭嘭，當時爆開的火藥原來不止煙花，還有刻意搞破壞的彈導導彈。

現年35歲的沙特王儲穆罕默德，銳意提升沙特的國際地位，主辦大型體育盛事是其中一個辦法。繼2018年和2019年之後，今年沙特第三度主辦只以電能車作賽的Formula E分站賽事。累積足夠經驗下，今年稍後時間更將首度主辦一級方程式（F1）賽事。

Formula E沙特站賽事在首都利雅德西北部外圍城鎮德拉伊耶（Diriyah）上演，在這個王室成員舊居，以穆罕默德為首的王室成員和VIP齊齊撐場。貴賓席上喜氣洋洋，沒有為意自己已成為武裝組織的目標。

Formula E沙特站賽事舉行期間，半空上演驚險一幕。（Getty Images）

中東地區媒體廣泛報道，利雅德上空周六（27日）傳出多次爆炸聲響。據卡塔爾半島電視台消息，沙特領導的軍事聯盟宣稱，也門胡塞武裝組織（Houthis）向當地發射彈導導彈以及4部無人機襲擊。

親伊朗的胡塞武裝組織則稱，他們以彈導導彈以及9架無人機攻擊利雅德的「敏感目標」，另以6部無人機進襲另外兩處軍事地點。何謂敏感目標？相信正是沙特主辦的Formula E賽事。

消息指，導彈侵襲德拉伊耶一刻，正值Formula E賽事的煙花匯演，煙花的聲響將導彈的爆炸聲浪掩蓋，如果命中目標，受害者分分鐘「死咗都唔知發生什麼事」。

車場鬥得激烈，半空中亦然。（Twitter）

【Formula E賽事沙特站】（按圖放大）

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戰局緊張如何辦F1 ?

從沙特廣播公司（Al Ekhbariya）及社交媒體上片段可見，周六晚當地上空出現點點火光，一點飛過，繼而爆出另一點火，二者相撞後發生猛烈爆炸，相信是沙特以愛國者導彈成功攔截對方的彈導導彈。

事件中據報無人傷亡，沙特廣播公司稱，導彈碎片散落利雅德多個社區，至少令一間房屋受破壞。今次襲擊事件，算得上是沙特與也門胡塞武裝組織長期鬥爭的「家常便飯」，絕大多數情況下，沙特的戰力足以化解危機。可是作為國際體壇盛事的主辦國，豈可容許「大多數情況」？別說對方真的命中目標，即使不能成事，只要導彈碎片不幸落在Formula E或F1跑道上，均會對車手構成極嚴重的安全危機。

沙特王儲穆罕默德。（Getty Images）

辦事作風強悍的穆罕默德，自從2017年成為王儲以來一直存在不少爭議，包括被指是暗殺當地記者卡舒吉的背後主謀，是近年國際社會上其中一位「惹火尤物」。

外界曾以沙特的人權狀況，質疑F1賽會不應讓當地主辦這項賽事界盛事，今次Formula E疑似受襲事件，不知會否令F1賽會終於改變主意。

沙特以愛國者導彈攔截導彈片段：