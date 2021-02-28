【港超聯】理文神射手尼迪利突退役　旺角場演最後派對完美告別

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-28 22:36

今夜的旺角大球場，注定是屬於尼迪利的。 這位理文射手掛靴前最後一場比賽，順利以兩個入球寫下完美結局。外界對尼迪利在生涯高峰退役感到好奇，實情是源自一個他對自己的承諾。

理文今午突然公布陣中法國籍前鋒尼迪利將於今日比賽後退役，這位36歲射手上季在本地各項賽事攻入13球，問鼎港超及各項賽事神射手。

尼迪利去年5月才續約，至今仍是「黃黑軍團」的入球泉源，屬球隊今季出戰亞協盃分組賽的大熱外援人選，季中掛靴難免令球迷感到驚訝。

生涯最終戰，尼迪利只花17分鐘就取得「士哥」。（袁志浩攝）

一輪慶祝過後，尼迪利回頭叫隊友合照，相當搞笑。（袁志浩攝）

隊友造就梅開二度 尼迪利完美告別

拋開所有離別的悲傷，尼迪利今晚在旺角大球場享受生涯最後一戰。比賽猶如劇本般進行，上半場17分鐘，尼迪利禁區內右腳勁射遠柱破網。入球後他即尋找鏡頭再展開雙臂，似乎要向球迷宣示自己「老而彌堅」；慢步走回中場之際，他又突然着隊友回頭「擺pose」合照，為美好的一切留下紀念。

尼迪利的「最後派對」繼續進行，隊友們亦「識做」。基華尼頓24分鐘右路「一扭三」殺入禁區，被晉峰中堅艾拔簡勞撞跌，球證直指十二碼點。基華尼頓隨即上前跟尼迪利「攬攬」，意味將主射機會讓給這位前鋒，結果造就尼迪利再建一功。

直至57分鐘，尼迪利終於退下火線，顏樂楓、列斯奧、沙普夫等隊友逐一上前跟他相擁。跟韓國翼鋒金承龍擊掌之後，代表這位射手正式為18年職業生涯劃上句號。雖然尼迪利今仗無緣上演帽子戲法，但仍無阻他成為理文歷來入球最多（24球）的球員。

【屬於尼迪利的一天】（按圖放大）

努力換來成就 勉球員永不放棄

「黃黑軍團」結果以一場5：1的勝仗為尼迪利送上祝福，完場後他走到場邊再接受球迷鼓掌歡送。行至傳媒訪問區，尼迪利看來不怎麼激動，他坦言掛靴是經過深思熟慮後的決定，「一開始做職業球員時，我就告訴自己要急流勇退，絕不會等到沒有能力時才這樣做，感覺現在是時候了。」

回顧兩年理文歲月，尼迪利感謝球隊上下的支持，「很享受，也很幸運成為理文歷史的一部份。射入兩球是個完美結局，把入球送給球隊、球員及信任我的人，希望球會一切順利。」

尼迪利下周將啟程返回家鄉法國，跟分隔已久的家人相聚，他最後留下一句說話，值得香港球員，甚至香港人深思：「努力付出，才成就今天的我，這也是我能到不同國家落班、在不同聯賽都有進帳的原因。無論發生什麼事，謹記要永不放棄。」

效力短短兩年，尼迪利已助理文寫下歷史新章，相信香港球迷會對他的名字留下深刻印象。（袁志浩攝）

【尼迪利告別戰—理文5：1晉峰圖輯】（按圖放大）