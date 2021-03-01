【英超】曼聯車路士互交白卷　赫臣奧杜爾疑似手球再惹爭議

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-01 08:28

英超今輪重頭戲，由車路士在史丹福橋球場迎戰曼聯，上演「BIG 6」大戰。「紅藍大戰」全無交收，最終雙方互交白卷，各得1分。 今輪英超的球證執法十分注目，今場亦不例外，車路士禁區內一球疑似手球，再度引起爭議，勞基梳爾稱球證因其他因素而推翻12碼的判決。

車路士在杜慈上任主帥以來，至今未嘗一敗，今輪英超再遇考驗，主場接受曼聯的挑戰。上仗後備入替再被換走的赫臣奧杜爾正選登場，迪姆華拿先列後備，由基奧特擔正掛帥。客軍曼聯方面，卡雲尼繼續養傷，格連活特擔任單箭頭。

曼聯今季面對「BIG 6」的戰績十分一般，近6次與「BIG 6」球隊交手，未曾攻破對手大門。紅魔鬼全場最接近入球的攻勢在上半場，拉舒福特罰球勁射，來勢急勁，車路士門將艾度亞文迪雙槌打出，格連活特與赫臣奧杜爾爭持時，赫臣奧杜爾疑有手球之嫌，球證艾治維（Stuart Attwell）步向場邊翻查VAR後，認為這不是12碼。

車路士在換邊後有不少具威脅攻門，復任正選的芝維爾下半場初段左路發難，薛耶治接應傳中撞射，迪基亞反應快一手撲出。格連活特及後在禁區頂起腳高出，無功而還，兩軍全場合共近30次埋門，惜雙方均未能射破對方大門，最終打成0：0平手。

曼聯主帥蘇斯克查賽後對球證的判決甚為不滿，直言被偷走了兩分，「這是一個明顯的12碼，從重播鏡頭中清楚顯示赫臣奧杜爾的手部觸球，我並不明白為何沒有吹罰，球隊白白被偷走了兩分。」

曼聯獲得12碼的數字比其他「BIG 6」球隊多，高普及其他領隊曾開腔公開給予壓力，蘇斯克查直言這個因素導致球證不敢判罰12碼，「車路士官方網站在賽前談及上次對壘時，馬古尼與艾斯派古達的事件，並稱這是潛在12碼，這些言論有意向球證施壓，不少外在因素使球證不敢作出正確的判決。」

曼聯左閘勞基梳爾賽後爆料，稱球證艾治維與馬古尼解釋不吹罰12碼的原因，「當時球證向哈利說，『若果這球我判罰12碼的話，將會引起不少爭議』，而哈利同時稱VAR當時建議吹罰12碼。」