【港產旅行團】曾淑雅帶隊行上西高山　路程短適合新手周末閒遊

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-01 13:44

《港產旅行團》第5集介紹西高山行山路線，曾淑雅及鄭衍峰帶甚少行山的林穎彤由山頂廣場出發，沿夏力道走，再經逾600級樓梯上到494米高的西高山山頂。林穎彤覺得這條路線幾適合新手，「它會令你出少少汗，你會覺得有做了點事，但不會太辛苦。」

節目介紹的是，上西高山最簡單及輕鬆的方法，曾淑雅、林穎彤及鄭衍峰搭車到山頂廣場起步，之後沿夏力道的馬路行，行20分鐘，便抵公園及涼亭，跟住指示牌，接行山徑，行往西高山頂。

【《港產旅行團》介紹上西高山最簡單的方法】

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公園位置約380高，而西高山就接近500米高，所以之後就要不斷上樓級，攀升約120米，大概需時30分鐘，幾乎上足半小時樓級。如果少做運動的朋友，或者當日天氣炎熱，這條上西高山的樓級都具挑戰性，需要體能，最好慢慢行。

拍攝當日是去年10月底，林穎彤之前有一年沒有行山。她一邊行上西高山，一邊說：「其實，我覺得行山比不上跑步辛苦，一來可以邊行邊聊天，二來不太悶，會有些樓級絆倒你。」

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上到西高山觀景台，可以俯瞰薄扶林水塘、南丫島及維港景致。由山頂廣場起計，約1小時便抵西高山頂，包括影相及原路回程時間的話，相信2至3小時完成，所以節目都提到「西高山的好處，欣賞到郊外景色之餘，還見到城市的風景，而且用的時間不多，最適合周末行上來」。

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【林穎彤及曾淑雅行上西高山】

林穎彤講到她對這條路線的看法，她說：「好好，算簡單，好舒服，它會令你出少少汗，你會覺得有做了點事，但不會太辛苦，不會想暈倒。」此外，曾淑雅介紹了一個難度較高的上山方法，可以由薄扶林道上山，全程不斷上斜。曾淑雅還在節目中透露，雖然她常常去行山，但未試過在山上遇過周潤發。

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