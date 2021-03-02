西甲｜施丹半場變陣自製困難模式　皇馬大將直指此舉為失球元兇

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-02 13:51

皇家馬德里在大戰馬德里體育會前失分，主場與皇家蘇斯達踢成1：1。皇馬主帥施丹半場突然變陣3中堅，後防出現漏洞，遭身高1.67米的樸圖頭槌頂入。門將泰拔高圖爾斯直言，施丹變陣後翼衛壓得太上，費蘭特文迪趕不及回防導致失球。施丹賽後都承認半場變陣傷害了球隊，幸好他及時撥亂反正，由後備兵雲尼斯奧斯祖利亞完場前追平，搶回1分。

皇馬及皇蘇半場互交白卷，施丹不滿意皇馬上半場的逼搶，所以在半場變陣轉踢3中堅。55分鐘，未見其利，先見其害，皇蘇左閘蒙利爾長驅直進，在邊路無人看管，他在沒有受壓下，看清楚禁區形勢才傳中，遠柱的樸圖接應，一頂入網。皇馬的左翼衛費蘭特文迪雖然有回防，但仍慢樸圖一步。

【皇馬下半場變陣，樸圖為皇蘇頭槌頂入（按圖看清皇馬後防漏洞）】

+ 5 + 5 + 5

施丹賽後解釋：「我變陣是因為我不滿意球隊的逼搶，但只是變了10到15分鐘，我之後轉回最初的陣式，我們還是踢4-3-3較好。後備球員落場後的表現非常好。」

有記者追問施丹，這次變陣是否傷害了球隊，施丹亦坦言承認：「如果你再三問我，我會答是，或者吧。不過，那時你不得不去轉變，球隊經過1小時後，有點累，有時你需要去決定改變。」

施丹承認半場變陣失利傷害了球隊，但他強調當時一定要變，激活球隊。（路透社）

門將泰拔高圖爾斯指出變陣是失球的原因，他說：「教練想改變，轉踢3中堅，文迪及盧卡斯華斯基斯踢翼衛。當失去控球時，我們給予對手太多空間，失球就是這樣出現。我們的翼衛壓得太上，不能及時趕到阻止樸圖。」

失球後，施丹撥亂反正，力求反撲，在61分鐘果斷換走前線三叉戟，派出雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及曉高杜羅。最後，雲尼斯奧斯祖利亞在89分鐘追平1：1完場。施丹表示球隊在上半場及下半場換人後有多次威脅埋門，但只入到一球，他認為球隊的表現值得更多入球。

雲尼斯奧斯祖利亞完場前為皇馬追平，搶到1分。（美聯社）

施丹變陣失誤後失球，幸好他及時修正，皇馬才搶回1分，如今25戰得53分，落後24戰58分的榜首馬體會。下輪聯賽，皇馬將作客硬撼馬體會。談到爭標路上又失分，施丹說：「所有球隊都會失分。我們都知道要搶分，我們會盡力去做，還有很長的路要走。」