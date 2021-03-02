台灣混血「圍棋女神」黑嘉嘉自PO床上短片　男友視角拍下嬌嗔時刻

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-02 16:21

被稱為「圍棋女神」的台灣女棋手黑嘉嘉昨晚在社交網站分享了一段14秒床上影片，震撼網絡及粉絲！這段短片以「男友視角」拍攝睡眼惺忪的黑嘉嘉，黑嘉嘉嬌嗔地喊「你不要拍」，還在鏡頭後向拍攝者獻吻。有的粉絲表示憤怒，聲言要「退追蹤」，但有細心的網民認為這是鬚刨廣告。

在影片開始，鏡頭逐漸接近在床上睡覺的黑嘉嘉，她醒過來，睡眼惺忪地說：「你不要拍！」她先用手遮掩鏡頭，再用被子蓋過頭。負責拍攝的男子說：「那你親我一下。」黑嘉嘉從被窩爬出來，到鏡頭外的位置，之後傳出接吻的聲音。黑嘉嘉最後說：「你鬍渣很刺！」

【黑嘉嘉14秒男友視角床上短片】

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黑嘉嘉發布片段，有些網民表示憤怒，有人留言：「沒有怒可以按嗎！」亦有人留言：「男朋友幫你拍的？馬上退追縱！」但亦有部分網民觀察力強，發現黑嘉嘉在這條床上片段中有化妝，覺得有古怪；有網民更解讀了黑嘉嘉的「留言密碼」，指出這是一個鬚刨廣告的宣傳口號，相信這是一條廣告片。

【專注下棋的黑嘉嘉】

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【更多黑嘉嘉生活照】

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26歲的黑嘉嘉是台灣及澳洲混血兒，14歲開始參與職業圍棋，如今是台灣棋院的職業七段棋士。黑嘉嘉還踏足娛樂圈，參演過電影《消失的情人節》。

黑嘉嘉14秒短片：