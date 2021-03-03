【西甲】馬拉王子駕臨華倫西亞　林榮福之亂終告一段落？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-03 17:53

華倫西亞曾經是有力從皇馬、巴塞手中搶得西甲冠軍的強隊，2000、2001連續兩年晉身歐聯決賽。球隊管理不善兼夾陷入財政危機，2014年被新加坡商人林榮福入主。 6年半過去，球隊始終停滯不前，球星一個個高價賣走，2018/19再奪西班牙盃的喜悅已消失於無形。今季經過西甲三分二賽程，華倫西亞排第14，分數只有榜首的馬體會不到一半，距離降班區只有5分之差。 球迷絕望之中，柔佛王儲以新班主之姿登場。華倫西亞終於否極泰來，還是新惡夢的開端？

古柏帶領華倫西亞1999/00、2000/01連續兩季闖入歐聯決賽，分別敗在皇馬和拜仁手上，未竟全功之下，接任的賓尼迪斯迎來等候30年的西甲聯賽冠軍。2003/04球季賓帥再次領軍打破皇馬、巴塞壟斷，西甲再次封王。當時，一切也很美好。

他們的成功並不持久，管理失當和財政困難夾雜之下，他們開始變賣球星。青年軍出身的大衛施華2010年以3200萬歐元售予曼城，10年後他成為藍月亮的傳奇；射手大衛韋拿4000萬歐元賣給巴塞隆拿，效力3年間在魯營捧走8隻獎盃；2011年再將年輕的馬達以2670萬歐元放走，他一度是車路士最佳球員之一，領軍捧完歐聯再拿歐霸。

球星流失，戰績漸頹，財政狀況陷入惡性循環。 2014年新加坡商人林榮福入主，一度為球迷帶來希望，6年半過後，夢醒時份來臨，有人高舉「Peter Lim Go Home！」紙牌，憤怒地叫班主滾蛋。

有球迷高舉「Peter Lim Go Home！」紙牌，憤怒地叫班主林榮福滾蛋。（Getty Images）

【華倫西亞賣過哪些球星還債？】 （按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

林榮福的四宗罪

球星在林榮福入主前已經開始在賣，只是他來到之後仍在繼續（詳見上列圖輯）。預期中的巨額投資不見影，卻又照賣球星，球隊競爭力江河日下。

林榮福來到華倫西亞之前，從未染指足球業務。他一直希望成為大球會班主，並曾表明對曼聯的愛意，在亞洲多個城市開設曼聯主題餐廳，自此跟碧咸、加利尼維利、史高斯和傑斯等紅魔球星搭上線，他當上華倫西亞班主的同時，亦投資在「七小福」為老闆的沙福城身上。2015年7月紐奴出任領隊時，他委任菲臘尼維利當助手，同年11月底紐奴離隊，12月竟找來毫無執教經驗兼不懂西班牙文的加利尼維利擔任新帥。

加利仔在西甲領軍頭9場均未能獲勝，捱至3月中終於被辭退，可惜破壞已成，聯賽僅得第12位，由歐聯轉戰歐霸亦在16強出局，用人唯親的林榮福責無旁貸。他不止在球隊走下坡時惹來球迷不滿，連2018/19球季驚喜地擊敗巴塞隆拿贏得西班牙盃，也因只顧招呼在包廂一起睇波的老友碧咸，未有到更衣室祝賀球員而被責難。

林榮福顧住招呼老友碧咸，沒有祝賀球員，被球迷責難。（Getty Images）

【林榮福入主後華倫西亞戰績】（按圖放大）

球迷的憤怒

到今季因疫情關係，財政再度緊張，一次過將洛迪高摩蘭奴和費蘭托利斯兩個當家球星放走，25輪聯賽之後只得27分，暫列西甲第14位，與降班區只有5分距離。

祖父曾任華倫西亞球會會計師的當地球迷羅曼路（Gaspar Romero）向美國《紐約時報》說：「這是華倫西亞最壞的時期。看見球隊長期處於這狀態簡直是惡夢，猶如喪屍一樣。」他續稱，「球隊是我們的一切，我們長期所熱愛的，父母告訴我們的。他們就如偷去我們的回憶、傳統與驕傲。」

林榮福長期與球迷關係緊張，近年屢次傳出賣盤，對象是他另一老友兼身家豐厚的馬來西亞柔佛州王儲伊特尼斯（Tunku Ismail Idris）。可是交易一直遲遲未落實，直到伊特尼斯近日突然以一副華倫西亞新班主的姿態公開發言。

伊特尼斯在Instagram上載一系列華倫西亞的資料，以君臨天下的姿態發表講話。

柔佛王儲的霸氣宣言

他在Instagram帳戶霸氣地說：「我是個王子，不是商人，金錢不能打動我，只有榮譽和創造歷史才能令我充滿動力」，又揚言：「我熱愛足球不是什麼秘密，對足球總是充滿熱情。」

「足球於我並不陌生，我創造了柔佛DT，我們8年內贏得16項錦標，並成為東南亞其中一支最強大的球隊。我希望擴大我的帝國版圖，擴展羽翼，尋求新挑戰。」終於介紹完自己之後，他進入正題：「正如我之前所講，我不會更改球會會徽或傳統。我不是商人，我來這裏是為尋求榮譽。華倫西亞需要什麼？你們需要什麼人？一個認識足球並且渴望成功、充滿熱情而又了解華倫華亞如何偉大的人。第一步，我們需要為球會增添足球行內人。」

交易尚未落實，伊特尼斯的霸氣已全面側漏。他到底是誰，會否真的收購華倫西亞？

柔佛州王儲伊特尼斯（左）曾與林榮福在華倫西亞的包廂觀戰。（網上圖片）

【熱愛運動的柔佛王儲】（按圖放大）

+ 29 + 29 + 29

身家深不見底

現年36歲的伊特尼斯，為柔佛蘇丹易卜拉欣的長子兼王位指定繼承人。柔佛為馬來西亞13個州份之一，與新加坡和印尼相鄰。該州實行君主立憲制度，由於擁有石油和土地等豐富天然資源，王室家族涉足馬來西亞和新加坡的地產、能源、電訊等多個行業，累積財富難以估計，身家深不見底。

2013年伊特尼斯收購馬來西亞球隊柔佛DT，一嚐班主滋味。球隊自此成為亞協盃和亞冠盃常客，並由2014至2019年間創下當地聯賽6連勝紀錄，前無古人。他又斥資2億馬來西亞幣（約3.83億）興建美輪美奐的全新主場，可容納41000人。他對足球狂熱非假，經常入場觀戰，並時常跟球迷自拍和互動，是個相當高調的班主。

他近日在Instagram上載一系列有關華倫西亞的資料圖，其中一張提到球隊目標估值為4.08億歐元。事實上，早在2016年已曾傳出伊特尼斯有意收購華倫西亞，那年夏天華倫西亞曾到訪馬來西亞，跟伊特尼斯名下的柔佛DT一起操練。至2018年他在林榮福邀請之下到訪華倫西亞主場梅斯塔耶球場（Mestalla Stadium）。西班牙《馬卡報》評論指，按目前經濟環境，這個價值實在「不合乎邏輯」，然而對有錢就是任性的王子而言，買一隊波根本毋須講邏輯，至於對華倫西亞是好是壞，目前難以估計，至少短期內資金不成問題，能否重拾輝煌，又是另一回事。