C朗拿度保持驚人入球率12年　賢內助女友照顧家庭讓愛郎專注事業

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-03 11:03

葡萄牙球星C朗拿度入波，助祖雲達斯在意甲主場以3：0擊敗史柏斯亞。這是C朗第600次在足球聯賽上陣，今場的入球也是他今季第20個意甲入球，他還創紀錄連續12個球季聯賽入球達20球。 C朗年過30歲後仍維持高水準，除了因為他高度自律之外，還歸功於賢內助佐真娜，令他不用擔心家中的事情，全心全意發展足球事業。

在周二的意甲，祖雲達斯在89分鐘一次3打1的快速反擊，C朗接應賓坦古亞傳球射入，為球隊鎖定勝局，以3：0大勝史柏斯亞。之前兩個入球分別由艾華路莫拉達及費達歷高基艾沙攻入。祖記贏波後，24戰得49分，排聯賽榜第3位，落後米蘭雙雄。

+ 3 + 3 + 3

今場對C朗都別具意義，這是他第600場聯賽。他初出道為士砵亭踢過27場聯賽攻入3球，之後加盟曼聯196次英超上陣攻入84球，到皇家馬德里後踢了292場西甲，攻入311球，如今他已經為祖記85次在意甲披甲，射入72球。

C朗今場亦射入了他今季意甲第20球，由2009/10球季起，他已經連續12個球季在聯賽攻入20球或以上，他是史上唯一一位在歐洲5大聯賽做到這項紀錄的球員。

【佐真娜不時在社交網站分享她與C朗的家庭照】

+ 2 + 2 + 2

C朗成功，不可不提他的賢內助女友佐真娜。佐真娜在日前的訪問表示，她會擔起照顧全家的責任，讓C朗不用擔憂起居飲食，令這名36歲葡萄牙球星可以將全副精神放在足球事業之上。

【C朗嫂佐真娜早前的限制級宣傳照】（按圖放大）

佐真娜接受意大利雜誌《Sportweek》的訪問時說：「C朗是個超級爸爸，也是我夢寐以求的超級丈夫。不過，他不會下廚的。在早上的訓練後，他值得擁有一份充滿愛的熱食，只要他坐到桌旁就可以食。我們有廚師，有時我會親自下廚。」

佐真娜表示，C朗不用擔心家務，她會處理妥當的。她說：「在我們家中換燈膽是個不可能的任務，因為我們的天花很高。如果你是C朗，你會不會去到離地約6米高的地方換燈膽？最好不要這樣做吧。」C朗及佐真娜已經拍拖5年，兩人現居於都靈的大宅。

她續說：「他要好好照顧自己，全力以赴，在工作上做到最好，而我就為他處理其餘事情。我很喜歡照顧我的家及家人。」

【C朗嫂的限量版手袋】（按圖放大）

+ 10 + 10 + 10

【足球娛樂】C朗嫂限制級尺度「肉照」新一擊 全裸努力搵真銀

【足球熱話】C朗女友火熱迎聖誕 極性感喱士內衣曬長腿

【體育熱話】C朗女友能跟上「體能王」男友操練 全靠一種運動

【足球熱話】C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

【足球熱話】C朗讓女友操刀剪髮 曾說跟她做愛爽過入金球

【C朗】首次不用代母 C朗女友佐真娜周日誕千金

【C朗火辣的另一半】 （按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

【C朗女友的忙碌生活】 （按圖放大）

+ 16 + 16 + 16

【C朗另一半佐真娜努力操練】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

【C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

【佐真娜分享健康之道】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

【C朗馬德拉群島行山聚天倫】（按圖放大）