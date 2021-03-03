科興疫苗｜80歲球王比利接種中國疫苗　呼籲網民謹記4項防疫措施

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-03 13:22

80歲「球王」比利在巴西的家中接種首劑新冠肺炎疫苗，據報他接種的由中國科興公司研發的「克爾來福」（CoronaVac）。比利在社交網站上載他打針時的照片，並呼籲大家勤洗手及盡量留在家中抗疫，如果要外出的話，一定要佩戴口罩及保持社交距離。

比利在當地時間昨日上載了一張打疫苗的照片到社交網站，見到比利戴住口罩，捲起了右邊衣袖，醫護人員為他打針，同時他舉起左手拇指讚好。比利呼籲大家不要鬆懈，繼續抗疫，「今日是令人難忘的一天，我接種疫苗！疫情還未完結，在很多人接種疫苗之前，我們仍要保持自律，保護生命。」

比利分享接種疫苗的照片。（比利Instagram）

比利續表示：「請大家勤洗手，盡可能留在家中。如果你要外出的話，請記得戴口罩，保持社交距離。如果我們能夠為他人着想，互相幫助，疫情總會過去的。」比利現時行動不便，醫護人員去到他位於瓜魯雅的大宅，為他注射疫苗。自從疫情爆發後，比利都留在家中，沒有周圍去。

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巴西政府暫時批准兩款疫苗，分別是英國阿斯利康製藥公司及牛津大學合作研發的疫苗，以及中國科興研發的「克爾來福」（CoronaVac）。比利在社交網站沒有透露接種了那一款疫苗，但有巴西傳媒稱，他接種的中國科興疫苗。內地傳媒《新浪》及《中新網》等都有報道比利接種中國疫苗的消息。

比利近年健康轉差，曾接受髖關節手術，行動不便，需要坐輪椅或使用助行架。比利還曾經患上尿道炎，要入醫院接受手術，清除腎石。

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