【足球熱話】車路士更衣室有部微波爐　賽前叮一叮幫到球員表現

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-03 16:19

車路士更衣室內，有一個微波爐，就算作客比賽，都會帶上這個微波爐。 究竟這個微波爐有什麼用處？難道是確保球員肚餓時有熱騰騰的東西可以吃？ 英國《太陽報》問到車路士的內部人士，打探到這個微波爐不是用來「叮」食物，而是加熱波砵！

這個微波爐由上季起開始擺在車路士的更衣室，如果球隊在英國國內作客比賽，職員會將它搬上隊巴，隨隊出發。在比賽前，球員的波砵會被放入微波爐內加熱，令波砵軟化，穿起來更柔軟舒適。

《太陽報》指車路士會用微波爐加熱波砵。（資料圖片/Getty Images）

車路士內部人士表示，在寒冷天氣時，波砵會變得很僵硬，球員很難穿著，「球員會將波砵放入微波爐加熱一、兩分鐘，當對鞋足夠柔軟，計時器就會響起。」

其實很多球會都會為球員加熱波砵。（Getty Images）

他續表示：「這樣做不是過分保護這班英超百萬富翁，而是以最快速度令波砵進入最佳狀態，讓球員穿起來更舒服，可以最快的時間踢出最佳水平。」

《太陽報》之後再跟進報道，發現加熱波砵並非車路士獨有的習慣，例如狼隊、阿仙奴、曼聯都會這樣做，但他們並不是用微波爐，而是使用一款專門用來加熱波砵的蒸氣機。

狼隊、阿仙奴、曼聯及修咸頓等使用一款叫cleatPRO的波砵蒸氣機，如果作客比賽的話，他們會帶部輕便版。據cleatPRO官網，一部蒸鞋機售價2095鎊（約22677港元），而輕便版就賣1595鎊。

不過，在cleatPRO的Instagram上顯示車路士都是他們的客戶。究竟車路士是如《太陽報》所講用微波爐，還是用先進的cleatPRO，抑或兩者皆有？

cleatPRO在1月時表示車路士也是他們的客戶。（cleatPRO Instagram）

另外有間沒有開名的英超球會，就用了一款叫FORMBASE的機器，被球員稱為波砵焗爐；通常落場前，球員會將波砵放入去加熱10分鐘。

數最先進的是曼城，他們還擁有奧地利公司Wintersteiger的掛牆式乾鞋器。在新冠肺炎疫情下，他們還加入消毒系統。