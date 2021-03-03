【行山】圓頭山頂「西蘭花」樹叢被斬　山友感嘆少了個絕佳休息位

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-03 17:20

元朗圓頭山頂的樹叢近日遭全數砍掉，有今日行杯靈雙渡的山友表示，見到被斬後的樹木仍在山頂上，粗略數過有14棵樹被鋸斷。圓頭山在1月曾發生山火，焚燒16小時。

山友Peter Lai今日行杯靈雙渡，由屯門起步上青山，經過良田坳後，在中午12時半登上高375米的圓頭山。他發現圓頭山頂的樹叢被砍掉，從現場痕跡所見，相信有人用鋸將樹木從貼近地面的樹幹位置鋸斷。他粗略數過，有14棵樹被鋸斷。Peter Lai表示被鋸斷的樹木仍在山頂上，他估計斬樹是最近的事。

【Peter Lai今日行圓頭山，發現山頂草叢被斬掉】

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山頂的樹叢可說是圓頭山的標誌，因為從遠處都清楚見得到，有人更生動地形容圓頭山山頂的樹叢外貌像「西蘭花」。今日不少山友都在網上討論圓頭山樹叢消失，他們有的分享從山下影上去的照片，感嘆山頂上的樹叢完全不見了。有人表示，在剛過去的星期六、日行過圓頭山，還見到山頂的樹叢，相信樹叢是今周初被砍掉。

【樹叢被斬前的圓頭山】

圓頭山一帶的行山徑缺少樹蔭，山頂樹叢是行山人士遮蔭休息的好地方。Peter Lai也說：「圓頭山頂樹蔭位是行山途中絕佳小休位，沒有樹陰，唯有急步落山。」

藝人謝東閔1月初行過圓頭山，當時仍見到山頂的樹叢。（謝東閔Instagram）

圓頭山是杯靈雙渡的必經一站：

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圓頭山在1月曾發生山火，焚燒16小時。雖然山火後，山頂樹叢仍在，但樹木有可能已被燒傷，或有倒塌危機，所以有山友懷疑，樹叢可能因為之前的山火而被砍掉。暫時未有人知斬樹的人是誰，也不知斬樹的原因。

【山火後的圓頭山】

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