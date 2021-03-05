【英超】利物浦主場慘吞5連敗　蒙特一箭定江山　車路士回歸前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-05 08:16

近況一般的利物浦，上輪英超擊敗錫菲聯，加上丁父憂的艾利臣復出把關，今仗以較強陣容在晏菲路迎戰車路士。高普與杜慈兩名前多蒙特主帥首度在英超對碰，車路士憑美臣蒙特上半場末段的入球，一箭定江山，利物浦在晏菲路慘吞5連敗。

高普與杜慈同樣在多蒙特打響名堂，高普2015年接過利物浦帥印後，杜慈接替成為「蜜蜂兵團」的主帥。相隔數年後，二人在英超首度對壘，甫登陸英格蘭不久的杜慈，帶領車路士造訪晏菲路。

利物浦自1月被般尼打破主場接近4場的不敗走勢後，晏菲路的威力蕩然無存，近4場主場皆吞敗。經歷喪父之痛的艾利臣今仗復出把關，法賓奴同時趕及復出，紅軍防線相對早前完整。車路士方面，杜慈派出迪姆華拿任單箭頭，美臣蒙特及薛耶治從後支援。

車路士戰至上半場中段已有開紀錄的機會，今仗復任正選的佐真奴交出精準長傳，華拿展示其速度，在艾利臣出迎前挑過對方，再衝前送入空門。車路士要領先，先要問過VAR，原來華拿接應前右手前臂突出，被判越位在先入球無效。

利物浦逃得一劫，逃不過第二劫，美臣蒙特左路接應簡迪的長傳，面對法賓奴照樣切入大位，右腳熨射遠柱建功，車路士上半場42分鐘先拔頭籌。

利物浦後備名單中，出現久違的名字，養傷一段時間的迪亞高祖達。高普見球隊未有起色，戰至下半場中段「撳掣」，祖達及張伯倫雙雙入替，換出沙拿及居迪斯鍾斯，紅軍全場僅得1次中目標攻門，及後時間依然未能平反敗局，最終在晏菲路再以一球飲恨，在主場慘吞5連敗。

車路士在杜慈上任後，繼續保持不敗，如今以47分升上聯賽第4位；利物浦近6場聯賽僅得1勝外，其餘賽事全數落敗，現時以43分跌落第7位，落後1分的熱刺更踢少一場，隨時連第7位都不保。

利物浦如今遑論衛冕，一旦頹勢持續，連歐洲賽資格亦「凍過水」，現時已經落後榜首的曼城22分。重看上季的紅軍戰績，27輪過後，當時已取得79分，今季足足少了36分。

英超周中戰果（按圖放大）：