足球熱話｜丙組仔鬥班霸大敗唔放棄　創意「氹氹轉」角球戰術入波

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-05 13:50

日前的捷克盃16強，捷甲榜首布拉格斯拉維亞主場以10：3大勝丙組的卡羅維瓦利（FC Slavia Karlovy Vary），其中卡羅維瓦利有個入球相當有心思。在53分鐘，卡羅維瓦利落後1：7時，獲得一個角球，他們使用別出心裁的5人「氹氹轉」戰術，最後由杜馬（Ludvík Tůma）接應傳中頂成2：7。

雖然那時卡羅維瓦利已經大比數落後，但沒有放棄爭取入球，他們使用一次早有部署的角球攻勢。卡羅維瓦利只派一名球員入禁區，站在門前干擾對方門將，而其他球員就全部在禁區外準備。

卡羅維瓦利「氹氹轉」角球戰術入球逐格睇：

+ 19 + 19 + 19

包括杜馬在內，5名卡羅維瓦利球員在禁區外圍成一圈，他們肩並肩，雙手攬住旁邊隊友；布拉格斯拉維亞只能在圈外看守5人。當角球準備開出，5人逆時針轉圈，令對方眼花繚亂。突然間，他們散開，跑入禁區，杜馬衝頂，接應角球，將皮球頂入網，追成2：7。不過，他們最後以3：10慘敗。

卡羅維瓦利「氹氹轉」角球戰術入球片段：