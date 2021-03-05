港超禁賽風波未止　愉園菁英盃4強獲補賽　或因理文棄戰自動晉級

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-05 19:13

港超禁賽風波尚未平息，香港足球總會今日（5日）召開董事會後決定，早前取消的菁英盃4強由理文鬥愉園，將會另外補賽。不過，理文早前已表明拒絕補賽，愉園或會因而直入決賽。

愉園跟天水圍飛馬因拖欠保費，被足總判罰在繳清費用前、直至「找數」後7天均需禁賽。兩隊早前雖上訴得直，然而原定在上訴期間舉行的菁英盃4強由理文鬥愉園，當時突然遭足總叫停，事件更演化成「羅生門」。理文指當時接到足總通知將判球隊獲勝，表明不接受補賽；但足總堅持比賽會另作安排，並於今日的董事會中討論。

足總今召開董事會討論是否補賽，主席貝鈞奇避嫌未有出席。（袁志浩攝）

董事會兩個原因決定補賽

身兼愉園體育會主席的足總主席貝鈞奇，在上周董事會討論有關事項時未有避嫌，被質疑偏頗部份球會。貝鈞奇今日未有列席會議，總幹事袁文川會後向傳媒交代結果，指董事會贊成補賽，理由是「7天禁賽令」影響愉園是否在該場比賽前繳清欠款，而該罰則已被推翻。他說：「當時即使愉園立即付清款項也會被禁賽，但如果沒有7日停賽令，球會或許可以在菁英盃4強前『找數』。」

足總總幹事袁文川指「體育精神」也是董事會的決定理據。（資料圖片）

袁文川又提到，董事會有另一個「規章以外」的考量，是希望尊重體育精神，用公平競技的方法決出一場賽事的結果。不過諷刺的是，理文仍「企硬」拒絕補賽，球隊對足總決定表示「沒有回應」。而袁文川稱若理文不參賽，會按現有規章處理（即判球隊以0：3落敗，愉園或直入決賽），「個人希望可多一場比賽讓觀眾欣賞。」

理文早前已表明拒絕補賽，愉園或會自動晉級菁英盃決賽，兩隊下周日（7日）會在聯賽遇上。（資料圖片）

足總被批不公 總幹事牽強解釋

足總今次處理事件的手法令人側目，先突然取消比賽，有為愉園避過「自動棄賽」之嫌；而現時愉園跟飛馬雖確認違規，卻未有任何後果，難免令人感覺對其他球隊不公。袁文川解釋，秘書處當時是因「預見賽事無法舉行」而取消比賽，他反問記者「你又知兩隊無後果？」，並稱：「現階段董事會未有討論罰則，但不代表沒有罰則。」

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