【德甲】32歲神鋒再證年齡非界限　對多蒙特轟3球勢平一驚人紀錄

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-07 12:58

德甲周日凌晨上演拜仁慕尼黑對多蒙特的「德國國家打吡戰」，「蜜蜂兵團」殘陣下作客安聯球場，早段一度憑艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的入球，殺死敵一個措手不及。 不過羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）再一次以入球粉碎舊東家希望，他的強勢，更有可能打破一項塵封近半世紀的紀錄。

多蒙特近年對拜仁一直陷劣勢，尤其在聯賽作客往往大敗4、5球收場，不過今日一戰，「蜜蜂兵團」雖有主將查頓辛祖和拉菲爾古里路缺陣，開賽9分鐘已殺對手一個措手不及，僅2分鐘就由迪蘭尼中場搶得皮球、快腳交予夏蘭特禁區頂施射，皮球省中謝路美保定腳底再入網。

9分鐘，達侯特中路突破，直線短傳予杜根夏薩特，「小夏薩特」左路落底拗腰橫傳，夏蘭特搶點撞入，助多蒙特2：0領先，是近年對拜仁難得一見的絕佳開局，亦明顯打亂對手陣腳。

身長、高速、射術好：夏蘭特再展現全能一面，助多蒙特領先對手（按圖放大）

多蒙特後備左閘遭重點攻擊 夏蘭特遺憾傷出

夏蘭特雖然轟入為多蒙特上陣46場以來的第45個入球，但如此驚人的數據，卻還是鬥不過同樣穿起過多蒙特9號球衣的利雲度夫斯基。

拜仁很快由失球中的震撼回復，利萊辛尼多次針對多蒙特後備左閘舒侯斯突破，26分鐘，他在禁區內兩次假動作擺過舒侯斯，再橫傳予門前的利雲度夫斯基撞入。完半場前，達侯特禁區內侵犯對手，球證翻看VAR片段後判罰12碼，利雲度夫斯基射入追成2：2，令不少球迷對這場「射手對決」大呼過癮。

32歲的利雲度夫斯基面對後起之秀夏蘭特，暫時保住德甲首席射手美名（按圖放大）：

對多蒙特來說，若能在拜仁主場搶走1分已算相當成功，但夏蘭特在60分鐘遭阿拉巴踢傷退下火線，多蒙特反擊能力進一步削弱，守和的希望在88分鐘被哥列斯卡的入球粉碎，利雲度夫斯基在補時階段更完成帽子戲法，拜仁也以4：2鎖定勝局，保住2分之差的榜首優勢。

夏蘭特遭阿拉巴踢傷，未能撐到完場，但多蒙特認為他可出戰周中的歐聯。（美聯社）

以夏蘭特的成長和走勢，未來要超越年長12年的利雲度夫斯基，大概只是時間問題，但生涯已在黃昏的利雲也以表現證明，自己年少時起步雖不及他人快，但落日可以比午後陽光更燦爛。

塵封49年紀錄近在眼前 利雲能成德甲最佳嗎？

利雲度夫斯基再有一項紀錄近在眼前——就是德國一代前鋒「轟炸機」梅拿（Gerd Muller）的德甲單季入球紀錄，梅拿在1971/72球季轟入40球，一直無人能及；但論「進度」，利雲度夫斯基比當年的梅拿更佳，利雲在24輪聯賽過後已射入31球，較當年的梅拿「領先」兩輪，平均每63分鐘入一球的效率，亦遠勝梅拿的每76分鐘一球。若能保持走勢及避免傷病，利雲打破這項塵封49年紀錄的機會實在不小。

利雲度夫斯基驚人的單季德甲入球數據（按圖放大）：