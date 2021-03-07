福原愛婚變｜誤信新歡是真愛終遭背叛？　資深記者分析驚人內幕

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-03-07 15:24

日本退役乒乓球星福原愛被指背夫出軌，事件發酵多日，對於「小愛」為何會被拍下行踪眾說紛紜，更有人猜測她為逼丈夫、台灣球手江宏傑離婚，不惜「以毁滅性方式」施壓。 然而有日本資深娛樂記者分析指，福原愛也是被出賣的一個。

日本雜誌《女性SEVEN》當初公布55張福原愛與一名男性出入酒店的照片，當中有幾幀是她望向鏡頭，似乎早已察覺被拍，針對這一點亦眾說紛紜，有指她察覺被《女性SEVEN》偷拍後，即向《週刊文春》放料指自己遭丈夫江宏傑言語暴力；也有指整件事是福原愛為了逼江宏傑離婚而自編自導自演。

64歲的日本資深娛樂記者井上公造，在電視節目《早安朝日》中分析事件，並作出一個震撼的總結：福原愛被新歡出賣。

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井上公造直指福原愛婚變事件「有許多內幕」，他舉出其中一個例子，就是以《週刊文春》緊隨《女性SEVEN》報道事件、卻以江宏傑對福原愛惡言相向為主軸，而當初率先揭露福原愛與江宏傑戀情的也是《週刊文春》，認為福原愛本身與《週刊文春》記者關係密切，「有這樣關係密切的記者，請大家想想看」。

井上進而指出，《女性SEVEN》上月底率先爆出福原愛與江宏傑分居，估計當時已經該雜誌一直緊盯福原愛在日本的住所，隨後發現了今次與福原愛約會的男主角，當時福原愛曾在twitter上道：「這幾天被周刊盯着真的很不舒服，直接問我不就好了嗎？」

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上周，《女性SEVEN》在刊出福原愛密會男友人的報道後，的確有「直接問」福原愛，井上指當時福原愛「也給《女性SEVEN》記者看了她傳給江宏傑的訊息——『我已經對你沒興趣了」，但福原同時也將情況透露給《週刊文春》，「於是《文春》報道了（江宏傑）言語暴力一事。」

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乍看福原愛似乎順利周旋於兩個媒體之間，也的確透過丈夫向她施以惡毒言語的報道，挽回多少支持，但井上公造最終的總結是：福原愛離棄了丈夫投向新歡，但新歡並沒有保護她。

井上指出，《女性SEVEN》的報道中有福原愛與該名男友人在6、7年前相識的資訊，「但小愛不可能會透露這項資訊，這意味那個男友人知道一切，更曾經與《女性SEVEN》接觸過，並策劃了這場『被偷拍的密會』，那篇報道，正是由他的陳述構成。」

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