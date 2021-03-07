【港超聯】理文愉園禁賽風波掀恩怨　林衍廷列斯奧口角險釀衝突

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-07 18:29

港超聯今日（7日）由理文主場鬥愉園，比賽因早前的禁賽風波而成為今周焦點。 然而，最終球迷期待「擦出火花」的畫面未有出現，雙方以0：0握手言和。

原定上月24日舉行、由理文鬥愉園的菁英盃準決賽，因「快活谷」身陷禁賽風波而取消。理文稱當時已獲足總通知將直接晉級，卻竟因不戰而勝而飽受輿論壓力，更被足總主席貝鈞奇不點名暗諷「強者應有王者風度」。

足總最終決定為該仗補賽，愉園將帥多次表示「恨踢」，然而理文早已發表聲明拒絕接受。風波後續發展如何仍是未知數，但兩軍今日在聯賽碰頭，令「花生價格急升」。

港超聯：禁賽風波主角愉園、與直接受影響的理文在聯賽交手，被視為今周好戲。（袁志浩攝）

林衍廷「手指指」 中段險爆衝突

開賽7分鐘，理文的亞哥斯達左路連扣兩關殺入禁區，在守衛包夾前起腳燙射，但被愉園門將屠俊翹沒收。

僅1分鐘後理文再進襲，基華尼頓禁區頂橫傳到右路，黃俊皓控定後勁射，卻同樣考驗不到屠俊翹。

直至22分鐘，愉園黎培基遭踢跌倒地，理文中堅列斯奧繼續引球推進，結果引起「快活谷」球員不滿。林衍廷走上前理論兼「手指指」，差點令雙方爆發衝突，幸兩隊球員及時制止。愉園完半場前幾乎打破悶局，黎培基開出右路罰球，朱偉鈞無人看管下迎頂，但袁皓俊拗腰撲出。

禁賽風波導致場內場外許多恩怨，理文和愉園交手亦特別肉緊（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

愉園頑抗理文強攻 陳曉明主動「和解」？

「快活谷」外援羅拔奧度跟米基爾因傷缺陣，下半場縱換入非籍前鋒艾迪比帝亦持續受壓。75分鐘，理文亞哥斯達長傳分邊至基華尼頓腳下，這位巴西翼鋒右路扣大位射遠柱出界。兩軍尾段飛沙劈石，連番出現勇猛攔截，但都未有犯規，球證全場也僅出示兩黃。

愉園亦無拖時間，補時階段查理史葛禁區頂放「冷箭」斜出，結果兩隊踢成0：0完場。「黃黑軍團」賽後升上第4；愉園則排第6。完場後理文主教練陳曉明走向愉園後備席，逐一跟對方球員「碰拳」，又是否代表雙方已經「和解」？還是「恩怨」只是球迷一廂情願的想法？