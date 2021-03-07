足球熱話｜夏蘭特僅20歲已有接班人？　親表弟踏上入球機器軌跡

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-07 20:35

效力多蒙特的挪威球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）年僅20歲，身價卻已達到1.1億歐元，有此財力收購、夏蘭特本人又看得起的球會，世上寥寥可數。 然而，眼下卻有一位「潛力股」，就是夏蘭特的表弟——祖蘭特（Albert Braut Tjaland）。

夏蘭特年紀輕輕時已是入球機器，祖蘭特也遺傳了這種前鋒血脈，2004年出生、現年17歲的他，與夏蘭特年少時所走的路一樣，從家鄉球會拜尼（Bryne FK）展開生涯，其後在諮詢過表哥意見後，轉到挪威勁旅莫迪的U19梯隊。

祖蘭特亦有天生的射手觸覺，他在拜尼時交出31場入40球的表現，因而獲莫迪挖角，轉會後更是光芒四射——37場怒轟64球。

艾寧夏蘭特的表弟祖蘭特，目前效力莫迪青年軍。（instagram）

造型相似 身高接近 獲土超球會青睞

除了與夏蘭特外貌極為相似、同樣在青年階段取得大量入球、效力相同球會及國家隊梯隊，祖蘭特的身高也與表哥接近，目前已長高至1.85米，距離夏蘭特的1.92米尚欠7厘米，但相信年少的他仍有發育空間。

不像夏蘭特般年少已效力莫迪一隊，祖蘭特尚未在一隊登場過，但作為「夏蘭特表弟」，加上在青年聯賽有如此出色的發揮，相信只是時間問題，他亦已引來加拉塔沙雷等球會注意。

值得注意的是，祖蘭特與挪威最頂級經理人蘇巴根（Jim Solbakken）關係密切，而蘇巴根亦與曼聯主帥蘇斯克查份屬好友，倘祖蘭特往後能在成年聯賽有所表現，蘇斯克查或許能在簽人一事上佔得優勢，當然祖蘭特根本未踏足成年賽事的當下，一切都是言之尚早。

夏蘭特的足球事業扶搖直上，除了無日無之的轉會傳聞，有關他的趣聞亦不少，有傳聞指，夏蘭特事實上是5歲以下跳遠世界紀錄保持者，成績是1.63米。不過到底5歲以下的世界紀錄有多大價值，則是另一個問題了。

夏蘭特是當今最炙手可熱的球星。（Getty Images）

夏蘭特早前對史浩克施展車身掛射，技驚四座（按圖放大）：