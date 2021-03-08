【英超】利物浦怪陣出擊主場6連敗　富咸取關鍵3分護級現曙光

撰文： 吳慕兒 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-08 08:00

主場頹勢的利物浦，今仗在晏菲路面對護級分子富咸，比上場對車路士作出7個調動，尤其是防線以一眾小將「孭重飛」，傷癒的迪奧高祖達復任正選。 紅軍變陣出擊，惟未能終止主場的頹勢，富咸由勒美拿上半場末段一箭定江山，利物浦主場再輸一場，主場連敗紀錄增至6場。

利物浦周四晚不敵車路士創下球隊史上首次聯賽主場5連敗之後，高普今仗收起大量主力，作出7個調動。前線三叉戟收起文尼和法明奴，只餘下上仗62分鐘被換出後疑似發脾氣的沙拿，夥拍養傷多月的迪奧高祖達攻堅，沙基利從後支援。

中場方面，堤亞高和居迪斯鍾斯亦先列後備，韋拿杜姆、占士米拿和拿比基達出任正選。防線新鮮感最大，中堅卡巴克受傷不在大軍名單，法賓奴在後備席，由一對新人里斯威廉斯和尼達利菲臘斯擔正，右閘由小將尼高威廉斯取代阿歷山大阿諾特。

這個充滿新鮮感的陣容初段發揮不錯，球員落力迫搶，沙拿、祖達不乏射門機會，沙基利的罰球亦僅僅高出。富咸站穩陣腳後，看準紅軍右閘尼高威廉斯這弱點，多次在左路狂攻，艾利臣屢次拯救球隊，門前險象環生。完半場前富咸一次罰球機會，米拿解圍後禁區頂的沙拿心口控定皮球，他未為意下被勒美拿從後「打荷包」，這個從修咸頓外借富咸的中場球員推順後勁射破網，利物浦再次在主場落後。

勒美拿為富咸先開紀錄。（Getty Images）

落後一球的利物浦下半場不敢怠慢，換邊後隨即反撲，今仗擔正的小將尼高威廉斯右路傳中，祖達左腳凌空窩利抽射，勁度十足，幸好富咸門將艾路拿反應夠快單手擋出。紅軍下半場不乏攻勢，尼高威廉斯試射高出，及後拿比基達傳中，沙迪奧文尼接應頭槌攻門，可惜中楣彈出。

連番攻門無功而還，利物浦再度在晏菲路輸波，一球飲恨不敵富咸，慘吞主場6連敗，暫時以43分跌落第8位，與第4位的車路士有4分差距，對方同時踢少一場。

有人歡喜有人愁，取得極關鍵勝仗的富咸，雖然以26分續居第18位，但已經追到與白禮頓同分及僅落後紐卡素1分，護級已非天方夜譚。

利物浦在晏菲路的威力一下子蕩然無存，自1月底被般尼打破長達68場的主場聯賽不敗，如今一口氣慘吞6連敗，紅軍對上一次在晏菲路贏波，已經要數到上年12月，當時以2：1擊敗熱刺，利物浦至今已錄得聯賽8場不勝。