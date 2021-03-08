【英超】曼聯打吡戰報捷今季鬥Big 6首勝　曼城連勝走勢告一段落

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-08 09:21

英超第27輪重頭大戰，周日（7日）深夜上演「曼市打吡」，挾超強21連勝紀錄的曼城，主場迎戰曼聯。紅魔鬼今季聯賽對「Big 6」的戰績相當一般，今仗卻一吐烏氣，憑般奴費南迪斯及勞基梳爾上﹑下半場各建一功，以兩球淨勝「藍月亮」，終止對方的連勝走勢外，同時稍為收窄「曼市雙雄」的分差。

在英超榜首遙遙領放的曼城，創下21場連勝的超強紀錄，今輪聯賽面對同市宿敵兼次席的曼聯，假若再下一城的話，領先優勢將增至17分，相信今季的聯賽錦標已十拿九穩。

曼聯今季聯賽鬥「Big 6」的戰績非常一般，經歷過主場慘敗熱刺1：6後，領隊蘇斯克查似乎「見過鬼怕黑」，面對同級對手踢得保守，即使近6場對「BIG 6」零失球，但前線同樣僅入1球。

曼聯今仗前聯賽對「BIG 6」戰績：

「曼市打吡」的劇本與曼聯大敗予熱刺一仗類似，事關紅魔鬼在開波不足1分鐘立即博得12碼，馬迪爾在禁區邊推進時，回防的加比爾捷西斯愈幫愈忙，手腳並用侵犯馬迪爾，球證安東尼泰萊立即吹罰12碼，般奴費南迪斯操刀主射，即使艾達臣捉到路同樣入網，曼聯兩分鐘先開紀錄。

曼聯沒有重演上敗的劇本，領先後力保不失外，今仗更一改大戰保守的踢法，前場積極逼搶為對手造成不少麻煩，曼聯開紀錄不久後，曼城禁區內被搶控球權，幸好梳爾的近射被艾達臣沒收。曼城全場錄得23次埋門，點數大勝，曼聯全場僅得8次攻門，攻勢重質不重量，兩軍同有6次中目標攻門。

曼城換邊後有追平的黃金機會，加比爾捷西斯禁區內回傳，洛迪順勢撞射，力度角度兼備，今仗把關的甸恩軒達臣早已投降，幸好門楣救曼聯一命。大難不死，必有後福，軒達臣擲給梳爾策動快攻，該名英軍左閘左路發難，再走入禁區內接應拉舒福特的回傳，射出一腳地波遠柱入網，再度收死艾達臣，曼聯下半場5分鐘擴大比分。

紅魔鬼隨後再有機會拉開比數，可惜馬迪爾的單刀起腳太過正中，被艾達臣撲出。「藍月亮」及後換入菲爾科頓，嘗試挽回敗局，可惜如意算盤打不響，最終曼聯作客兩球擊敗曼城，終止對方超強的連勝走勢，亦是今季聯賽對「BIG 6」的首場勝仗。

縱然有一段距離，今仗亦是榜首大戰，關乎榜首的「6分波」，曼聯擊敗同市宿敵後，以54分續居次席，並將差距收窄至11分，爭標仍然保持一絲希望。曼城則續以65分高踞榜首。