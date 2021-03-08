英超｜哈利卡尼個人表演獨力炮製4入球　熱刺大勝水晶宮再衝前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-08 12:26

熱刺尖刀哈利卡尼的實力人所共知，這名英格蘭國家隊隊長今季再度進化，除了入球，如今連助攻都有，為隊友鋪橋搭路。 熱刺在今輪聯賽主場對水晶宮，哈利卡尼獨力炮製4個入球，貢獻兩個入球及兩個助攻，最終以4：1大破對手，聯賽3連勝，前四位置再度近在咫尺。

哈利卡尼入球能力無庸置疑，這名熱刺射手今季再有進化，今季時常移後充當「10號位」，組織攻勢並為隊友鋪橋搭路，而他的傳送亦展示其視野，今仗前聯賽已交出11個助攻。

挾聯賽兩連勝之勢的熱刺，今仗主場對水晶宮，主帥摩連奴派出哈利卡尼﹑孫興慜及狀態不俗的加里夫巴利擔任正選。戰至上半場中段，水晶宮後防一次失誤，盧卡斯莫拉搶去腳下球後，卡尼左路壓落底線地波傳中，埋兵遠柱的巴利輕鬆撞射入網，熱刺25分鐘先開紀錄。可惜，熱刺臨完半場前失守，賓迪基接應頭槌建功，追成1：1平手。

賓迪基完半場以頭槌攻入追平一球。（路透社）

熱刺換邊後再度反超前，同樣是來自卡尼及巴利的組合，利古朗左路斬中，卡尼頭槌二傳，「大師兄」近門再加一頭，下半場4分鐘梅開二度，熱刺再度領先。哈利卡尼兩度造就巴利建功後，3分鐘後換個角色，做回他熟悉的射手，禁區外妙射直飛網仔破網，52分鐘擴大領先優勢至3：1。

近況甚勇的加里夫巴利今仗梅開二度。（路透社）

What a goal by Harry Kane! First time aswell 🤯 #THFC #COYS pic.twitter.com/6FcIHzSRya — Gol Di Tottenham (@GolDiTottenham) March 7, 2021

戰至下半場中後段，孫興慜與哈利卡尼合力炮製「埋齋」一球，卡尼接應「孫仔」橫傳，面對空門頭槌頂成4：1，76分鐘為熱刺錦上添花，亦是二人今季第14次合力炮製入球，最終熱刺大勝4：1。

孫興慜與哈利卡尼今季合力炮製14個聯賽入球。（路透社）

熱刺不知不覺拿下聯賽3連勝，如今再度返回爭奪前四之列，以45分暫列第6位，與第4位的車路士僅差2分，來季的歐聯資格仍然「有價講」。

哈利卡尼獨力炮製4個入球，現今已在聯賽累積16個入球及13個助攻，已經是今季英超直接參與入球最多的球員。

今場已不是卡尼首次單場獨力炮製4個入球，早在季初第2輪賽事時，哈利卡尼交出1個入球及4個助攻，一季兩次單場經手4個入球或以上。

哈利卡尼今仗八面玲瓏，獨力炮製4個入球。（路透社）

英超第27輪戰果（按圖放大）：