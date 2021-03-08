港產旅行團｜曾淑雅夥鄭衍峰踩單車兼行山　登上長洲北眺亭賞美景

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-08 17:24

《港產旅行團》第6集介紹長洲的行山路線，曾淑雅及鄭衍峰踩單車兼行山，先欣賞大貴灣海景，之後推車上長北路的斜路，再行樓級登北眺亭，欣賞長洲景色。鄭衍峰表示要好好體能才可以踩單車兼行山，因為推車上斜像體能訓練。曾淑雅感嘆：「來長洲除了玩及食之外，還可以行山看到那麼漂亮的風景！」

曾淑雅及鄭衍峰在長洲租單車後，跟住指示牌，踩到長貴路。長貴路沿岸而建，平坦路闊，踩單車途中可以欣賞大貴灣的海景。享受完15分鐘的單車旅程後，曾淑雅及鄭衍峰轉入長北路，開始上斜，兩人都下車，推住單車往上行。

《港產旅行團》第6集行長洲北眺亭：

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推車期間，鄭衍峰表示很少遊人會來長洲行山兼踩單車，因為要好好體能。他說：「單車本身是代步工具。你有沒有想過？我們這樣推上來，其實令我們更加慢。」曾淑雅回應他：「沒關係，行山也是體能訓練。」行到上北眺亭的樓級路口，兩人放下單車，沿樓級上山。

上北眺亭的樓級不短，鄭衍峰也笑說：「這條樓級好像你（曾淑雅）的腿那麼長！」上到北眺亭後，可以從約90米高的山頭，俯瞰長洲景色，還見到南丫島及港島等地。沿住山脊的山徑繼續行落去，可以行往北角咀。曾淑雅感歎：「來長洲除了玩及食之外，還可以行山看到那麼漂亮的風景！」

鄭衍峰在旁白表示這條路線不會太多人，不會太擠擁，但曾淑雅之後表示經過他們的介紹後，相信都會很多人去，呼籲大家輪流去。

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