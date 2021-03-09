【英超】車路士兩球挫愛華頓繼續不敗　夏維斯復任正選做無名英雄

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-09 08:31

英超周一（8日）深夜上演的兩場聯賽，先由車路士在史丹福橋主場出戰鬥愛華頓，一場關乎爭逐前四的關鍵大戰。 車路士憑賓葛菲特的烏龍球及佐真奴的12碼，主場兩球淨勝「拖肥糖」，杜慈上任以來繼續保持不敗，同時鞏固前四的位置。

自杜慈上任車路士主帥後，這架「倫敦戰車」愈開愈快，不經不覺已在聯賽8場不敗，並再度「駛入」前四。「藍戰車」今仗主場迎戰另一前四爭奪者愛華頓，兩軍在今仗前僅相差1分。

杜慈今仗先收起必然正選的美臣蒙特，改派夏維斯正選上陣，「德國雙星」再度同時正選登場。愛華頓方面，依然以近況不俗的李察利臣與卡維特利雲攻堅，加上隊長施古臣從後支援。

身價逾7000萬鎊的夏維斯，今季加盟車路士後，表現仍未能達到符合身價的水平，同鄉教頭杜慈上任，他卻遇上受傷缺陣，今仗對「拖肥糖」終復任正選，是超過一個月以來首度正選亮相。

這名21歲的德國新星，今仗不負眾望，以實質表現證明自己的價值，戰至上半場中段，馬高斯阿朗素左路傳中，夏維斯第一時間撞射，卻省中對方的賓葛菲特入網，車路士憑一記烏龍球在31分鐘先開紀錄。

夏維斯在下半場再接再厲，接應赫臣奧杜爾的高空波，在小禁區心口一控，再以身位護住皮球，左腳近門一射破網，整個動作一氣呵成，可惜的是，VAR及後介入這個入球，指夏維斯並非以心口控球，而是左臂，結果入球被推翻。

夏維斯在前線依然活躍，及後接應隊友的直線傳送，單刀面對對方門將比克福特，並快對手一步推過門將，比克福特出手撞跌夏維斯，球證直指12碼點，極刑由佐真奴操刀輕鬆中鵠，65分鐘奠定勝局，車路士主場兩球淨勝愛華頓，全取3分。

車路士在杜慈接掌後，聯賽繼續保持不敗走勢，今仗擊敗愛華頓後，增至9場不敗，並以50分續居第4位；愛華頓錯過收窄與前四的機會，現時以46分跌落第6位，但「拖肥糖」踢少一場，爭四依然「有數傾」。

縱然今仗夏維斯未有進賬，但兩個入球亦與他有直接關係，絕對是車路士取勝的功臣，杜慈賽後直言夏維斯今仗展示其身價，「他（夏維斯）的才華人人皆知，但他需要慢慢適應英超的節奏，我非常滿意他今仗的表現。」

英格蘭名宿連尼加同樣對夏維斯的表現讚不絕口，直言今場是他加盟以來表現最好的一仗，「無庸置疑，今場是夏維斯加盟車路士以來踢得最好的一仗，90分鐘展示自己不同方面的天份。」

英超第27輪戰果（按圖放大）：