德國國家隊地震　路維歐國盃後離任　大熱繼任者不是高普卻是他

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-09 21:17

德國足總宣布，國家隊主帥路維（Joachim Low）將於今年舉行的歐洲國家盃後離隊。

路維自2018年世界盃分組賽出局、去年又在歐洲國家聯賽恥辱大敗予西班牙後，一直在風口浪尖，雖然去年續約至2022年，但德國足總在聲明中表示，今次是路維主動要求提前解約，足協亦同意，雙方和平分手。

2006年入主德國國家隊的路維，15年來領德國在大賽有過好表現，除了2010世界盃季軍及2008年歐國盃亞軍，高峰是在2014年世界盃封王，晉級過程中曾在4強以7：1大勝東道主巴西，成為一場標誌性的賽事；再於決賽以1：0擊敗有「球王」美斯領軍的阿根廷，相隔24年再高舉「大力神盃」。

由歐國盃亞軍、「撩鼻事件」、世界盃冠軍到敗予韓國出局，路維的高光時刻與低谷（按圖放大）：

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不過，德國近年無復霸氣，先在2018年世界盃歷史性在分組賽出局，當年「日耳曼軍團」在分組賽首戰以0：1爆冷敗予墨西哥，在最後一場分組賽，一直未能破門之餘，竟遭實力相差甚遠的韓國在補時階段連入兩球，以0：2恥辱落敗出局。

儘管路維在世界盃後決定留任，但一直未能改善德國隊的表現，去年11月的歐洲國家聯賽分組賽中，更遭西班牙大炒0：6，成為德國自1931年以同樣比數輸給奧地利以來，最大比數的敗仗。

2018年世界盃出局後，路維仍然留任，但德國戰績從未改善，他終難以留守。（Getty Images）

大敗予西班牙後，許多德國隊球迷已對路維絕望，紛紛希望他落台，連德國隊中場卻奧斯亦公開質疑他為何棄用湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆斯3名世界盃冠軍功臣，卻奧斯更直指路維的計劃「根本行不通」，受壓之下，路維上周口風突轉，稱會重新觀察三人表現。

屢傳高普接手德國隊 紅軍戰績差或成契機

去年德國大敗予西班牙後，同時傳出利物浦的德國籍主帥高普有機會接手。儘管高普與紅軍的合約到2024年才結束，他當時亦曾正面回應傳聞，指「這是我生涯中被問得最多的其中一個問題，但我在利物浦工作，雖然這裏天氣不好，但我很喜歡這裏……我不會去尋挑戰的，這裏已有足夠多挑戰了。」

不過隨着利物浦在新一年戰績插水式下滑，更破球會紀錄在主場連輸6場，「風向」再一次轉變，英國《每日鏡報》上周已報道，稱「若歐國盃戰績不佳，路維不會留任，高普可能比預期中更早接手德國隊」，又指紅軍管理層包括班主約翰亨利（John W. Henry）及華拿（Tom Werner）「正密切留意謝拉特在格拉斯哥流浪的表現」，不過報道中並沒有提及任何消息來源，可信度成疑。預計今周利物浦在歐聯16強與RB萊比錫交手後，高普會再成為傳媒的追訪對象。

利物浦陷入高普接手以來的莫大困境，屢屢傳出他可能離隊，但高普都否認。（Getty Images）

96歐國盃功臣成接任大熱 雲格榜上有名

路維辭任，博彩公司隨即就「下任德國國家隊領隊」開出賠率，名單上雖有高普，但亦只列次熱，頂頭大熱是現任德國U21領隊觀斯（Stefan Kuntz）。觀斯在球員年代曾是德國國腳，除了是1986年德甲神射手、1991年成為德國足球先生，更是1996年歐國盃冠軍功臣，當年他曾在決賽射入關鍵入球、隨後亦在互射12碼中鵠。現年58歲的他，執教生涯最大成就是在2017年的U21歐洲錦標賽領德國封王。

路維今夏離任後，只餘一年時間讓接手者準備2022年世界盃，觀斯在梯隊經驗豐富，或能令他更容易適應及接手，相信是他成為大熱門的原因。

博彩公司列出的下任德國國家隊主帥人選熱門：