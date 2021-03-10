歐聯｜夏蘭特創最快20球紀錄！兩回合轟4球　多蒙特挫西維爾闖8強

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-10 09:42

多蒙特靠挪威中鋒艾寧夏蘭特兩回合共入4球，總比數以5：4淘汰西維爾，躋身歐聯8強。 在歐聯16強次回合，多蒙特主場對西維爾，夏蘭特梅開二度，領先2：0，雖然西維爾靠安尼斯利連入兩球扳平2：2完場，但多蒙特首回合贏3：2，所兩回合計仍以5：4淘汰西維爾晉級。

今場最具爭議性的是54分鐘，夏蘭特射入12碼，為多蒙特領先到2：0。夏蘭特操刀，被耶辛尼保奴撲出，夏蘭特馬上補射，再一次被保奴救到。保奴撲救後，上來嘲笑夏蘭特。

【夏蘭特與保奴恩怨逐格睇】

+ 4 + 4 + 4

不過，VAR發現保奴過早離開門線撲救，球證判12碼重射，這次夏蘭特一射入網，第一時間跑向保奴慶祝，引發雙方衝突。夏蘭特及西維爾中場祖安佐敦被罰黃牌。球場事，球場了，賽後一笑泯恩怨，夏蘭特及保奴在完場後有說有笑，言談甚歡。

夏蘭特職業生涯已經攻入20個歐聯入球，C朗要花56場才入到20球，美斯快一點，用了40場歐聯，而羅拔利雲度夫斯基都要36場，不過夏蘭特只是用了14場就做得到歐聯20球。他成為史上用最少場數就攻入20個歐聯入球的球員。最接近夏蘭特的是哈利卡尼，卡尼都要用24場才入到20球。

單計今屆歐聯，20歲的夏蘭特已經有10球進賬，領先射手榜。他在分組賽兩循環對布魯日入了4球，16強兩回合對西維爾又入4球，另外分組賽對辛尼特及拉素各入一球。

歐聯16強球隊簡介（按圖放大）