【英超】哥迪奧拿被記者一句話「焫㷫」　憤而回答：我會贏18：0

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-10 15:45

曼城在當地時間今晚將出戰英超補賽，主場對修咸頓。在賽前記者會上，有記者的提問「焫㷫」曼城領隊哥迪奧拿，哥帥認為記者不尊重修咸頓，皺眉回應他「這是一條什麼問題」、「你是不是覺得這是笑話」，而哥帥亦不正經回答他的問題，表示今場對修咸頓會贏18：0。

那位記者問了一條什麼問題令哥迪奧拿發火？

哥迪奧拿聽問題時的表情。（網上片段截圖）

他在記者會上問哥帥：「修咸頓證明他們可以跟最強比拼的同時，他們都會失很多球，有時會失9球，你會不會記住這些情況？」修咸頓上月初作客曼聯，以0：9慘敗，他們上季主場對李斯特城亦曾吞9蛋，成為英超史上唯一一支試過兩次輸0：9的球隊。

上月初，曼聯在奧脫福主場以9：0大勝修咸頓。（路透社）

【英超史上3場9：0的比賽】

聽問題的時候，哥迪奧拿沒有特別表情，當記者問完後，他馬上回答：「不，是18球，我們會入18球，比數將會是18：0，這就是賽果。」哥迪奧拿認為記者的問題不尊重修咸頓，並當比賽是兒戲。

接着哥迪奧拿露出不滿的神情，皺眉說：「這是一條什麼問題！你聽住，那場（曼聯）入9球，他們有88分鐘要10個對11個。所以，你是不是覺得這是笑話？這場失9球，明日（今晚）的比賽就18球？認真一點好吧！」

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【上月初，修咸頓0：9不敵曼聯，9個失球逐個睇】

+ 10 + 10 + 10

哥迪奧拿肉緊地說：「我們會盡力去贏比賽，如果勝出的話，就已經是非常成功。」他補充，他很喜歡修咸頓的風格，指對方是一支有實力的隊伍，今場會是對球隊的一次測試。

【哥迪奧拿回應記者片段】

"What a question!" 🙃



Pep Guardiola's sarcastic response after being asked about whether Man City will be looking to better Man Utd's 9-0 against Southampton.pic.twitter.com/fmukaI4uZ0 — Squawka News (@SquawkaNews) March 9, 2021

曼城上場聯賽在曼市打吡以0：2不敵曼聯，21連勝告終。目前，曼城28戰得65分排榜首，領先54分的曼聯11分。哥迪奧拿說：「在足球世界，任何事都可能發生，就像之前沒有人想過我們可以21連勝。我們還餘下10場比賽，理論上我們贏多6到7場，就可以奪冠，明日（今晚）我們會嘗試去贏第一場。」

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